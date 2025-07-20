颱風吹毀老屋 希望義工團動員整修

颱風將鐵皮車庫吹飛掉落在陳姓阿嬤家屋頂。（民眾提供）

2025/07/20 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義縣，嘉義縣東石鄉許多老房屋頂被掀或被砸毀，下楫村七十三歲陳姓阿嬤平時靠撿蚵底過日，颱風將一組大型鐵皮車庫吹飛掉落砸毀老屋屋頂及家電，台灣希望義工團得知，昨協助阿嬤拆除受損屋瓦，重新搭建鐵皮屋頂，整修水電，送阿嬤一台冰箱，讓她恢復正常生活。

颱風將鐵皮車庫飛落砸毀陳姓阿嬤家屋頂，冰箱也毀損，阿嬤受到驚嚇，想到就難過掉淚；下楫村長陳慶堂說，經聯繫鄉公所先將鐵皮車庫吊走，並請長期合作的台灣希望義工團協助修屋。

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台灣希望義工團理事長尤瑞豐說，義工團成立約四年，颱風造成許多老屋受損，昨號召數十位義工到下楫村協助修屋，用最快速度讓災民恢復正常生活。

太保市也有多間民宅屋頂受損，市民代表吳宏哲聯繫福雄工程公司董事長劉亦亮，獲捐贈百件帆布，縣議員黃榮利服務處協助登記有覆蓋帆布需求的民眾，並與市公所配合，結合民間資源協助救災，幫助災民遮蔽風雨。

另外，丹娜絲颱風也造成嘉義市立棒球場觀眾席屋簷破洞，球員休息室屋簷被吹掀，災損嚴重，主管機關嘉義市體育場已請廠商進場丈量修繕，影響中華職棒比賽共兩場次，球場重新開放期程，將視廠商修復進度而定。

熟悉高空作業的義工拆除瓦片，幫忙整修老屋。（記者林宜樟攝）

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