台南畜牧場風災重創 復養恐須逾半年

蛋雞場在風災受創，雞農克難養雞。（記者楊金城攝）

2025/07/20 05:30

206場通報災損 雞、鴨、豬受災較重 畜禽死亡45.2萬隻 爭取提高救助金

〔記者楊金城、劉婉君／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南畜牧業，截至昨天為止，南市農業局彙整累計二○六場畜牧場通報災害損失，總計五七六棟畜牧設施有倒塌、設施損壞及停電，導致畜禽死亡四十五．二萬隻，以雞場、鴨場、豬場受災較重，受災戶預估恐須超過半年才能復養。

請繼續往下閱讀...

台南市農業局指出，畜牧場硬體設施損壞非一時半刻可以恢復，市長黃偉哲盼中央增加救助方案及內容，幫助畜牧業者重建。

農業部研擬增加相關補助內容

南市農業局局長李芳林與農業部畜牧司會同相關技術顧問單位前往下營區養豬場勘查災損，彙整養豬產業意見後將向農業部爭取提高救助金、增列救助設施項目及畜禽飼養場申請資格、延續禽舍現代化補助計畫、補助及協助清運石棉瓦、增加或調配災害時期化製量能、補助發電機及山貓等因應災害必要設施等需求項目。

農業部畜牧司表示，已研擬增加相關補助內容，呼籲受災戶妥善留存受災紀錄，待補助辦法公告。

丹娜絲颱風災後，農業部公告台南市畜牧類全品項災損救助，業者須在七月卅日前向公所申請救助，損失達二成以上才符合救助標準，農業局後續將再辦勘災。

蚵農也憂心越南牡蠣大舉來台

此外，台南養殖漁業受災嚴重，至今災損近四億元，其中七股潟湖、北門潟湖的牡蠣估損超過六成，養蚵的膠筏也受損嚴重，未來復養需要時間清理，蚵農邱永仁說，牡蠣價格恐上漲，更憂心越南牡蠣大舉來台。

台南芒果與酪梨受到年初低溫及丹娜絲颱風雙重影響，產量損失嚴重，繼左鎮、淺山地區芒果節相繼喊卡，原計廿六日登場的大內酪梨節決定延期。但淺山地區芒果節開場的料理上菜秀，昨天照樣在淺山故事館舉行，吸引民眾到場開心品嘗。原定昨天舉辦的學甲高粱節也因風災影響喊停。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法