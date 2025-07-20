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    第20屆林榮三文學獎散文獎得主》 吳博鈞：文學是治癒他人的媒介

    桃園市政府民政局替代役男吳博鈞（右）擔任課輔老師，陪孩子們讀書。 （記者周敏鴻攝）

    桃園市政府民政局替代役男吳博鈞（右）擔任課輔老師，陪孩子們讀書。 （記者周敏鴻攝）

    2025/07/20 05:30

    記者周敏鴻／專題報導

    桃園市民政局替代役男吳博鈞就讀台北醫學大學牙醫系時，因駐校作家伊格言的人文藝術講座而愛上文學，去年底創作「一份關於切除和重建手術的progress note（病程紀錄）」，獲頒第廿屆「林榮三文學獎」散文獎，文學對於即將從醫的他而言，非常重要，是他用來自癒、甚至治癒他人的媒介。

    林榮三文學獎是林榮三文化公益基金會主辦、自由時報協辦的文學獎，以「鼓勵以文學表現生命力的作者，激勵台灣文學創作」為宗旨，頒發短篇小說、散文、新詩、小品文等獎項。

    受作家伊格言的影響愛上文學

    吳博鈞筆名「白語泫」，寫作態度是「很希望自己的文字是白色的，又害怕它們不是透明的，也不想讓它們只擁有眼淚的顏色」，大學時上伊格言（台灣本土作家，本名鄭千慈，二○一二年以「恐懼遊戲」獲頒第八屆林榮三文學獎散文獎）人文藝術講座，伊格言帶著學生們朗誦詩、解讀每一句詩句甚至標點符號，讓人迷上文學之美。

    「我時常在開刀房樓層複雜的動線裡迷路，分不清清潔和非清潔區的走道，連結手術準備和恢復室的走道究竟歸屬於內圈還是外圈。」吳博鈞超過四千字的散文，優美文字細細描述流連撞球場的荒唐過往、進入牙醫系學習與實習的感觸，更穿插了父親當年對他的失望、他期待被父親認同等深刻情感，作品經由老師蔡淇華指點修改，去年幸運拿下林榮三文學獎散文獎。

    未來從事醫療工作 持續寫作

    八月一日就要退伍的吳博鈞，服替代役期間有機會接觸到公益活動，例如關懷獨居老人、陪讀弱勢孩子等，儘管只是參與服務的人員之一，也能做有意義的事，未來將從事醫療工作，幫助更多民眾，也會持續寫作，與文學共舞，因為「這是我想花一生的時間學會說的、一種安靜的語言」。

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