《彰化》薪傳客家文化 溪州夏令營秀「開口獅」

彰化縣溪州鄉成功國小西畔分校學生表演客家獅。（記者顏宏駿攝）

2025/07/20 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉保存著全縣罕見的客家文化，並形成聚落，而位於該鄉西畔村九甲莊的成功國小西畔分校，更是彰化第一所「客語生活學校」。西畔分校目前學生人數僅有廿六人，卻長年深耕傳承客家獅、客家拳、齊眉棍、戲曲、節慶、美食等珍貴文化資產，然而隨著少子化與語言斷層危機加劇，讓學校與社區正面臨傳承的重大挑戰。

成功國小西畔分校深耕

為了守護這座獨特的客家文化寶庫，「貓頭鷹志工中心」號召大專青年志工，在西畔分校舉辦三天的夏令營活動，昨天舉行成果發表會。會中，學生們不僅展示客家特色的「開口獅」，更以精湛的武藝及技術，把客家獅舞弄得活靈活現，獲得在場貴賓滿堂喝采。

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官員客語致詞拉近距離

這場彰化縣難得的「客家活動」，由民政處長劉玉平擔任貴賓，而劉玉平是致詞時全程使用客語，令地方感到格外貼心，一問之下，原來劉玉平是屏東縣「六堆」地區的客家人，因此客語正是他的母語，難怪能全程以客語演講。

劉玉平說，他從小就講客語，直到高中、大學時才負笈北上，也才得知外面的世界有台語、華語等不同語言，為了融入環境，他努力學各種語言，最後竟發現，語言可以拉近彼此的關係。他也強調，語言要從生活中學起，學生透過表演和儀式的參與，可以認識語言的魅力，也可展現文化的多元融合。

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