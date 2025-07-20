《磁磚雨不斷》新北放寬外牆修繕補助 8月完成修法

新北市議會民進黨團要求市府，放寬外牆磁磚剝落補助條件。（記者黃子暘攝）

2025/07/20 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市屋齡超過卅年的住宅已超過八十七萬戶，占比全市一半以上。市議會民進黨團質疑「危老建物多 都更還在拖」，尤其是對外牆磁磚剝落補助，應該放寬條件，並建議市府都更應擬定型化契約保障權益。城鄉發展局長黃國峰表示，針對外牆修繕補助的修法，預計八月完成。

住戶自籌5成 市府補助上限1500萬

議員張維倩表示，市長侯友宜積極推動「都更三箭」，但民眾發現，都更雖然推出很多，可是速度相較緩慢，並建議放寬修繕磁磚雨補助條件。

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侯友宜指出，市府積極推動多元都更，任內已核准一三二八件，為過去廿年的七．八倍。市府也積極推動防災型都更，提高容積獎勵並將都更同意比例門檻降至八十％，加速危老房屋都更，保障民眾居住安全。至於磁磚雨，目前列管四百多個社區，已責成管委會處理。

黃國峰補充，市府針對外牆磁磚剝落造成「磁磚雨」的老屋，提供外牆立面修繕補助，住戶自籌五成經費，市府補助上限一千五百萬元，近五年補助二九三案，外牆修繕補助修法，將在八月完成。

多元化都更 議員促契約定型化

邱婷蔚表示，多元都更核准量一三二八件，實際動工八七四件，危老都更核准量六二○件，實際動工三三九件，建議提出定型化契約保障權益；黃國峰說，會跟中央一起合作。

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