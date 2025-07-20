花蓮秀姑巒溪暴漲 6溪底便道全封

富里鄉明里便道橋面被大水滅頂，目前暫時封閉。（富里鄉公所提供）

2025/07/20 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕薇帕颱風在南花蓮降雨紫爆，造成秀姑巒溪溪水暴漲，花蓮南區玉里、富里鄉居民臨時通行的溪底便道都發生災情，其中，玉里鎮玉長便道被溪水沖斷、富里鄉的明里、崙天及蚊子洞便道滅頂，加上水位逼近橋面的高寮、長良等便道，昨天一早全數封閉，而颱風天卻有十幾輛沙灘車，冒雨在崇德沙灘飆沙，被海巡驅離。

薇帕颱風外圍環流為東台灣帶來豪大雨，累積雨量最大是富里，截至昨晚超過四百毫米，造成秀姑巒溪水暴漲，其中災情最嚴重的是源城至長良的玉長便道，被大水沖斷，玉里鎮公所派員封橋。

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此外，高寮便道因水位高漲逼近橋面，宣布預警性封橋；富里鄉崙天便道、明里便道都發生橋面被大水淹沒，蚊子洞施工便道也被沖毀滅頂無法通行，昨天清晨全數封閉。

三年前池上○九一八地震，南花蓮最大震度六弱，把玉里鎮、富里鄉跨越秀姑巒溪的多座大橋震垮好幾座，包括高寮大橋、玉長大橋、颱風受損的明里大橋等橋梁都還在重建中，居民通行的臨時溪底便道及鋼便橋因為高度低，三年來每有颱風大雨就是封閉處理，上個月才因熱帶低壓大雨受損，這次薇帕颱風外圍環流，又導致便道封閉。

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