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    堅守民防50年 宜市8旬鄰長獲好人好事表揚

    宜蘭老鄰長張清壽（右）50年堅守防災崗位，獲好人好事表揚。（記者王峻祺攝）

    宜蘭老鄰長張清壽（右）50年堅守防災崗位，獲好人好事表揚。（記者王峻祺攝）

    2025/07/20 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市八十一歲張清壽擔任鄰長超過四十年，更承接前身為「特種武器防護隊」的民防總隊要角，五十年來奔波鄰里防災任務，曾獲警政署頒授忠勤紀念章，昨獲宜蘭市好人好事表揚。

    家住宜蘭市新民里的張清壽，退伍後返鄉與太太開設布莊，並將賺來的錢回饋地方公益，獲宜蘭縣模範商人殊榮；隨著紡織業興盛轉行賣成衣，見證布莊行業興衰的他，致力照顧鄰里弱勢。

    「自己的家鄉自己顧！」歷經過早年社會動盪的張清壽，看見地方需求，約卅歲時加入「特種武器防護隊」，當時還隸屬軍方體系，維護國家、公共安全及緊急應變等任務，後來改組為民防總隊。

    當年總衝在防災前線的張清壽，定期舉辦演練，提升鄰里應變能力，熱心負責的態度，獲內政部警政署頒授忠勤紀念章。他說，目前民防工作已退居第二線，但仍會繼續擔任鄰長，服務地方弱勢及長者，「做到不能做為止。」

    宜蘭市長陳美玲表示，感謝張清壽等卅三位好人好事代表默默行善付出，展現對社會的高度關懷，希望透過這些善行事蹟，帶動更多人「與善同行」。

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