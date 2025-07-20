台師大女足抽血案 核心人物道歉 告別足球 周台英教練證、教職恐都丟

周台英教練在記者會數度鞠躬致歉，強調「絕對是教練的錯」。（記者方賓照攝）

2025/07/20 05:30

〔記者楊綿傑、吳柏軒、林岳甫／台北報導〕台師大女足抽血案舉國關注，案件核心人物女足教練周台英、研究計畫主持人陳忠慶等，兩人昨在校長吳正己等人陪同下，向社會大眾鞠躬道歉，周恐面臨教練證被撤銷、教師職務解聘，告別「足球人生」。

周：絕對是教練的錯 盼獲原諒

教部：涉霸凌情節重大 可解聘

教育部次長朱俊彰在台師大記者會後回應，跨部會小組將全面清查周、陳二人所有涉及人體實驗的計畫，不只限於一○八年以後案子，同時調查非醫事人員抽血、受試費用流向等。

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朱俊彰更強調，周姓教師的霸凌案情節重大，已達終身解聘或解聘四年不予續聘條件，校方兩週內須重審完成，「要快」！

周台英在記者會多數時間低頭、表情嚴肅，道歉時難忍哽咽，一再強調「絕對是教練的錯」。她也寫了一封致台師大女足隊員們的信，表示自己不善說話，「希望你們能原諒我，也希望這次風波不會成為你們青春裡的陰影。」

研究計畫主持人、台師大體育與運動科學系教授陳忠慶亦數度道歉，稱已發函要求國際期刊撤稿，對缺失會深刻反省改進。

吹哨者學生簡奇陞透過人本教育基金會執行長馮喬蘭代發聲明，表示聽到教練道歉，認為目的已達成，自己的受害者角色將「下台一鞠躬」，希望這個事件讓體育圈變得更好、讓體育文化有所改變。

國科會表示，已要求台師大一個月內提交報告，且不只女足案，該校所有計畫都須重新調查，二個月內對外說明，也將全面檢視所有計畫補助案的人體研究內容。

台師大女子足球隊抽血案舉國關注，台師大昨舉行記者會，說明處理進度。研究主持人陳忠慶（左）、教練周台英（中）鞠躬致歉。（記者方賓照攝）

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