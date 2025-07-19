嘉縣16處古蹟、歷建 風災受損

嘉義縣列冊追蹤的翁慶春古宅受損嚴重，二層高的磚牆倒塌。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/19 05:30

多數屋頂、屋瓦破損 修繕經費約需1200萬

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風來襲，在嘉義縣帶來最大陣風十六級狂風，造成全縣十六處古蹟與歷史建築受損，嘉義縣文化觀光局進行災損勘查，主要項目為屋頂及屋瓦破損、門窗毀損以及建築物滲漏水等，初步估算修繕經費約需一千兩百萬元，正研擬修復計畫，預計本月底提報中央申請災修補助經費，儘速辦理發包，執行修復工程。

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六腳陳港宅第屋頂塌陷 最嚴重

縣文化觀光局勘查，丹娜絲颱風造成全縣列管的五十二處古蹟與歷史建築中有十六處受損，其中以歷史建築「六腳鄉陳港宅第」最嚴重，屋頂塌陷，屋內全是破碎的瓦片，滿目瘡痍；歷史建築「民雄日式招待所及周邊宿舍群」屋頂局部毀損、縣定古蹟「水上善德堂」屋瓦和門窗破損；各受損文化資產均已完成災損勘查，將針對不同災損情形研擬相應處置措施。

一般災損 可申請小型修繕補助

縣文化觀光局表示，一般災損如屋瓦掉落、門窗毀損或植栽傾倒，由文資管理單位或所有人自行修繕，若所有人力有未逮，可申請文觀局的小型修繕經費補助，如縣定古蹟「東石郡役所」部分屋瓦脫落，已洽廠商修復處理；縣定古蹟「林開泰診療所舊宅（培桂堂）」庭院百年樹蘭被風吹倒，已疏枝，盼能重現生機。

列冊追蹤的義竹鄉翁慶春古宅受風災影響倒塌嚴重，因屬於私產私宅，公部門無法介入，針對古宅發起文資保存的遠流出版社創辦人王榮文說，屋內散落一地的舊磚塊仍有價值，盼翁家後代能整理保存。

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