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    雲嘉南受害水稻清園專案 每公頃補助5.5萬

    受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，雲林部分水稻倒伏、泡水、發芽無法收成。（記者黃淑莉攝）

    受丹娜絲颱風及後續豪雨影響，雲林部分水稻倒伏、泡水、發芽無法收成。（記者黃淑莉攝）

    2025/07/19 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風及後續豪雨重創，雲嘉南等地部分水稻田出現倒伏、淹水與發芽等災情，雲林縣府農業處長魏勝德表示，繼災害穀收購，農糧署再啟動剩餘量全數收購及清園專案，其中清園每公頃補助五．五萬元，受災農民可到土地所在公所申請，申請期限雲林至本月廿五日，嘉義縣市及台南市到卅一日。

    魏勝德指出，這次風災及豪雨重創雲嘉南農業，其中水稻部分颱風來襲前雲林一期稻作已收成逾九成，未收成剩不到一成，無法符合救助門檻。

    為降低農民損失及妥善處理受損稻穀，經地方反應，農糧署災後第一時間啟動災害穀收購措施，梗種計畫與輔導收購量每公頃五八○○公斤，每公斤廿三．五元、餘糧收購量每公頃四百公斤，每公斤廿．六元；秈種及糯種價格各減一元。

    魏勝德表示，由於部分地區剩餘數量處理不易，農糧署前幾天再啟動「剩餘量全數收購專案」，針對每公頃超過六二○○公斤上限的剩餘稻穀，依各縣近五年單位產量平均加兩成計算增列收購量，按餘糧價格收購，還提供每公斤乾穀二元的烘乾、包裝與堆疊補助。

    另考量二期稻作插秧期到來，針對確定受災水稻田已無收穫價值，農糧署同步啟動清園專案輔導措施，每公頃補助五．五萬元，讓農民能及早完成殘株清除與整地作業，順利銜接二期稻作生產，農民記得在期限內前往公所申請，確保自身權益。

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