回應台電基層訴求 賴清德指示調薪

台電新營區處三位線路課領班潘瑞元（左起）、王振宇、羅俊義展示總統賴清德在工作袋上的簽字。 （記者楊金城攝）

2025/07/19 05:30

特地南下慰勉 並在工作人員工作袋上簽下「光明大使」、「無披風超人」、「台電英雄」

〔記者楊金城、蔡宗勳／綜合報導〕丹娜絲重創嘉南電力設備，台電日以繼夜全力搶修後恢復供電，總統賴清德昨天特地慰勉台電嘉義、新營搶修人員，當場回應台電基層訴求，指示提升工作薪資、意外保障、更新施工機具、提升基礎設備等，給員工更大的保障，並記取這次風災教訓，避免再發生全面性停電事故。

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到嘉義義竹 與第一線共進午餐

賴清德昨天中午十二點先到義竹鄉台電松梅巡修課，慰勞第一線工程人員，共進午餐吃便當，感謝他們在惡劣天候搶修，恢復供電，隨後下午由台南市長黃偉哲、立委賴惠員、台電董事長曾文生、總經理王耀庭等人陪同，到台電新營區營業處向搶修人員表達感謝。

新營區處線路課潘瑞元、王振宇、羅俊義三位領班述說過去十一天來搶修的辛勞，有很多人跟他們加油打氣，送水送飲料、麵包，關心他們有沒休息，讓搶修人員感動，當然也有人謾罵，感到委曲，期間也沒辦法跟家人見面，但在復電成功後看到民眾笑容滿面，覺得一切辛苦都值得。

王振宇還打趣說：「老婆是賴總統的粉絲，交代他搶修沒回去沒關係，沒有總統的簽名就不用回去了。」賴清德當場為三人別上標章並在工作袋上簽下「光明大使」、「無披風超人」、「台電英雄」頭銜表達感謝。

嘉南全數復電 備用工班留守

曾文生簡報說，丹娜絲造成的電力系統損壞是台電有史以來受災最慘重，電力修復受到高度關注，台電除了離島區處，支援搶修該來的都來了；台電統計，全國電桿倒斷破紀錄的三四九九支，造成一○○．六萬戶停電；台電在風災第一天起動員逾二三○○人前往台南、嘉義搶修，其中台南區處和新營區處一度有卅多萬戶停電，嘉南已全數復電。因電網仍不穩，仍有備用工班留守備戰最近的熱帶低壓。

賴：千言萬語 只有感謝再感謝

賴清德說，因怕影響搶修工作，等到大致完成復電，「他才敢來」，台電人員不眠不休全力搶修復電的工作非常辛苦，台電工作文化和這份使命感，是贏得台灣社會一致的肯定和感謝的原因。「千言萬語，他只有感謝再感謝，勞力再勞力。」

總統賴清德在台電搶修人員的工作袋上，簽下「光明大使」、「無披風超人」、「台電英雄」表達感謝。（記者楊金城攝）

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