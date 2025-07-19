台北夏季旅展台北館 行銷夜間觀光

2025台北國際夏季旅展昨正式開幕，台北市觀傳局以「台北趴趴GO：夜台北．好食光」設立台北館。（記者孫唯容攝）

2025/07/19 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕二○二五台北國際夏季旅展昨正式開幕，台北市觀傳局以「台北趴趴GO：夜台北．好食光」設立台北館，仿真打造夜市氛圍的「夜市沉浸體驗區」，只要在館內消費滿一五○元即可免費體驗復古手撥彈珠台，並集結多家人氣品牌，包含人氣夜市、北投溫泉、大稻埕碼頭、旅宿、百年在地糕餅等業者，共創融合傳統與創新的夜間旅遊體驗。

今年民眾來到台北館，可以體驗外國旅客必訪的「寧夏觀光夜市」，囊括可享受夜間泡湯樂趣的北投溫泉代表「享溫泉」，大稻埕碼頭夜航「好樂好船公司」，讓民眾漫步河濱後，體驗乘船夜遊之樂，以及百年在地糕餅「李亭香」與「二和珍傳統餅舖」等業者，推出多款限定商品與旅展優惠，讓民眾用最超值價格暢遊「夜台北」。

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觀傳局長余祥表示，今年「台北趴趴GO：夜台北．好食光」希望聚焦在夜間觀光與美食文化，讓大家體驗不一樣的台北，根據線上旅遊雜誌《Travelbag》的二○二五年全球夜間旅遊安全城市排行榜，台北排名第二，僅次於阿布達比，大家可以安心在台北夜間旅遊。

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