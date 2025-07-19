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    智能稽查揪虛報 判補繳4085萬空污費

    彰化縣環保局會同檢方、保七總隊第三大隊、環境部等單位，運用智慧稽查成功破獲彰化縣和美鎮一家做合成皮革的公司，長期短報製程原物料使用量，藉此規避繳納空氣污染防制費。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局會同檢方、保七總隊第三大隊、環境部等單位，運用智慧稽查成功破獲彰化縣和美鎮一家做合成皮革的公司，長期短報製程原物料使用量，藉此規避繳納空氣污染防制費。（彰化縣環保局提供）

    2025/07/19 05:30

    〔記者張聰秋、吳柏軒／綜合報導〕智能稽查立功！環境部環境管理署中區環境管理中心與彰化縣環保局攜手，運用智能勾稽比對業者資料，從中發現從事PU合成皮業的嘉成工業公司，長期短繳空氣污染防制費，並蓄意將製程原物料使用量以多報少。法院判決該公司補繳空氣污染防制費四○八五萬多元，負責人則獲緩刑處分。

    據了解，環境部環境管理署中區環境管理中心於二○二三年四月間，透過智能勾稽系統比對事業許可資料，發現這家公司長年虛報原物料用量，因此配合環保局展開聯合稽查，進廠搜索並查扣發票及帳冊資料，查出涉及不實申報以短繳空污費。

    全案移送彰化地檢署偵辦，該公司負責人在法院審理期間坦承犯行，並投資近三千萬元增設空污防制設備，承諾補繳相關費用。彰化地院今年一月判處負責人緩刑，而台中高等行政法院則核計追繳空污費四○八五萬。

    彰縣環保局強調，全縣廿六鄉鎮已布建五○○台空品感測器，廿四小時全天候監測空氣品質數據，同步搭配AI智能影像判煙系統及無人空拍機等科技監控工具，盼企業自律，共同守護彰化空氣品質。

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