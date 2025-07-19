信義地利村採礦案投票通過 自救會提訴願

信義鄉地利村姑姑山採礦開發案，經部落諮商會議投票同意，惟部落青年質疑過程瑕疵，組成自救會提出訴願。（達瑪巒部落臨時自救會提供）

2025/07/19 05:30

質疑投票前「賄聲賄影」過程瑕疵 公所︰協辦部落諮商會議 依法行政

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉地利村的姑姑山採礦開發案，今年六月廿九日部落舉行諮商會議，投票通過同意採礦，引發部落青年反彈，為此組成自救會，痛批投票前就「賄聲賄影」，會議也無專家學者說明採礦環境影響，就連信義鄉公所的開會通知也延誤，質疑過程瑕疵、投票無效，並發起連署向原民會提出訴願。

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姑姑山礦區鄰近部落 也是土石流潛勢區

達瑪巒部落臨時自救會表示，姑姑山礦產為水晶礦，可作為科技製造業或半導體原料，惟礦區離部落約一公里多，不僅是傳統領域與獵場，也是水源地，更是土石流潛勢區，由於採礦以炸藥爆破露天開採，面對極端氣候強降雨，恐威脅部落安全。

去年初礦業公司才因未獲部落諮商同意，礦權被最高行政法院判決撤銷，之後就頻頻提出部落諮商，去年採礦投票也未過關。

不料今年捲土重來，自救會質疑，投票前「賄聲賄影」，且會議也沒專家學者說明採礦影響，就連開會通知也延誤，最後以一三一票比八十八票通過同意採礦，過程充滿瑕疵，發起連署提出訴願。

公所︰無專家學者與會 為礦業公司權屬

信義鄉公所回應，六月十一日就有以部落會議名義寄出開會通知，但因採礦投票對部落影響甚鉅，部落會議承受巨大壓力，公所才在六月十六日再發文提醒地利居民，惟此舉卻遭自救會質疑未依規定在會議前十五天寄發公文，至於未有專家學者與會，則為礦業公司權屬。

公所強調，針對部落諮商會議，公所只是代為協助辦理，一切依法行政，絕無介入投票，後續會向原民會說明相關爭議，至於自救會的質疑，以及提起訴願則予以尊重。

南投信義鄉地利村姑姑山採礦開發案，經部落諮商投票同意採礦，惟礦區（紅圈處）鄰近部落，面對露天開採與極端氣候，居民憂心威脅部落安全。（達瑪巒部落臨時自救會提供）

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