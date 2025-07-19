中台21歲黑戶青年 拿到身分證了

黃姓青年終於領到人生第一張身分證。圖為黃姓青年今年過生日的畫面。（資料照）

2025/07/19 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市二十一歲黃姓黑戶青年坎坷身世上月曝光後，引發外界關注，黃父持有出生證明，但生母疑為外籍移工、行蹤不明，且兩人無婚姻，無法證明父子關係，無法以此辦理戶籍，一個月後昨日傳出好消息，市府證實，歷經一個月親子DNA鑑定、多個機關身分查核，近日已與父親完成認領和初設戶籍登記，領到第一張身分證了，成為真正的台灣人，將展開新人生，父子倆感謝社會對他們的關心。

台中市民政局指出，案件曝光後，市府協助親子鑑定，戶所同步啟動查調作業，函查內政部、勞動部、移民署、警政署等九個機關，查證黃姓青年生母受胎期間的婚姻狀況，也確認黃姓青年非失蹤人口、通緝人口或入境人口，短時間內協助青年取得身分。

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黃姓青年沒報戶口、從未就學，長年與父親窩居套房，心智如同小學生；今年二月父親認為已經成年，將他趕出家門流落街頭，撿拾回收物變賣果腹，北屯區北京里長蘇乙青發現後通報。

社會局表示，青年目前暫時安頓於自立處所，由社工員和生輔員協助培訓生活自理能力，並陪伴參加團體活動，幫助他練習溝通與人際互動，後續規劃銜接補教資源，為將來的職訓與適應預做準備。

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