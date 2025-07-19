新北6教師 榮獲教部師鐸獎

2025/07/19 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕教育部昨日公布二○二五年師鐸獎得獎名單，新北市共有六位教師獲得這項榮譽。分別為修德國小校長陳俊生、牡丹國小主任徐愛鈞、瑞芳高工老師翁明郎、中港國小老師林涵容、三多國小老師江彥麟及淡水商工老師鄭煒儒。他們長年以專業與愛心陪伴學生成長，實踐教育翻轉人生的價值。

陳俊生長期深耕偏鄉，提供免費早午餐與規劃多元課程，他以「以愛為圓心，專業為半徑」，讓弱勢孩子勇敢追夢，從無助走向自信。

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徐愛鈞堅守偏鄉教育崗位廿四年，只因學生一句「您調走就沒母校了」成為她的教育動力。她如母親般照顧每位學童，讓孩子在關愛中安心地成長。

翁明郎以「以父之名，以師之責」自勉，不只補助經濟弱勢學生，更投入課後輔導，即使面對偏差行為學生，也始終不放棄，是學生心中的堅強後盾。

林涵容則運用藝術打開孩子心門，即使每週僅兩節課，也細心設計活動，她深信藝術能療癒與啟發，是教育深耕情感的重要力量。

江彥麟看見社區孩子在放學後無處可去，毅然組建不分年齡的躲避球隊，以運動凝聚人心，陪伴孩子從迷惘中找到方向，還奪下全國冠軍、挑戰亞洲盃，是孩子生命中的燈塔。

鄭煒儒堅守職校教育第一線，以「教育是點燃生命希望的火種」為信念，協助學生走出語言、經濟及心理困境，幫助他們重建信心、堅持夢想。

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