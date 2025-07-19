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    《先期工程6月開工》淡海輕軌2期 可望縮短1年完工

    新北市政府積極推動捷運二．○計畫，淡海輕軌第二期為七線齊發路網之一，先期工程已於今年六月開工。（記者羅國嘉攝）

    新北市政府積極推動捷運二．○計畫，淡海輕軌第二期為七線齊發路網之一，先期工程已於今年六月開工。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/19 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府積極推動捷運二．○計畫，淡海輕軌第二期為七線齊發路網之一，先期工程已於今年六月開工。市長侯友宜昨日赴工區視察，強調採取「淡海＋八里輕軌雙向接軌、一次施工」策略，優先施作淡江大橋與淡水端交會處的道路拓寬、管線遷移等工程，可望縮短主體工程約一年工期，減少對交通的影響。

    採淡海、八里輕軌雙向接軌

    侯友宜指出，淡海二期與八里輕軌的銜接點在淡江大橋沙崙路口，先行鋪設長約一四○公尺的軌道，避免未來大橋通車後重複施工造成交通衝擊。市府也投入近廿億元在大橋設置八里輕軌路廊。他強調，在大橋尚未通車前完成介接工程，是減輕當地壅塞的關鍵。

    侯友宜說明，淡海輕軌二期計畫自二○二○年起多次修正、溝通與送審，歷時近五年，去年七月交通部審查同意，今年六月又退回市府補充沿線民意共識後再報，市府將儘速提報第十二版計畫。另八里輕軌可行性評估歷時逾五年、十二度提報行政院，至今也待核定。

    侯呼籲中央儘速拍板，希望淡海二期能在二○二六年全線開工、二○三○年完工。

    捷運局長李政安補充，淡海輕軌二期是淡水輕軌路網的最後拼圖，銜接捷運淡水站至淡海新市鎮，除強化通勤功能，也串聯觀光資源，提升淡水老街可達性，改善市區交通壅塞，促進新舊城區均衡發展。

    2期盼明年全開工 2030年完工

    議員鄭宇恩表示，淡海輕軌二期行經老淡水核心地區，攸關在地歷史風貌與商業發展，市府與中央應正視民眾對路線設計、站點規劃及施工影響的關注，相關單位在推動過程中，能傾聽地方聲音、公開透明。

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