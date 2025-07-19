岡山87期重劃區 首件公辦都更案簽約

高雄八十七期重劃區信義段四十六地號公辦都更案，由副市長林欽榮（中）與尚霖地產董事長鍾育霖（左）簽約。右為都發局長吳文彥。（記者葛祐豪攝）

2025/07/19 05:30

坐落大鵬九村生活圈 高市府與國防部合作都更 為北高雄儲備社宅能量

〔記者葛祐豪、侯承旭／高雄報導〕被喻為「岡山版農十六」的高雄八十七期重劃區，區內首件公辦都更案昨天簽約，尚霖地產將投資約卅一億元，興建三棟住宅大樓，國防部可取得一○一戶住宅、市府取得四十八戶社宅，加上周遭的大鵬九村六二五戶社宅，為北高雄儲備社宅能量。

請繼續往下閱讀...

鄰近岡山行政中心

岡山區近年在高捷延伸線帶動與半導體S廊帶發展下，前景看好，號稱「岡山版農十六」的八十七期重劃區，吸引多家建商進場購地與推案。

市府推出岡山八十七期重劃區信義段四十六地號公辦都更案，坐落大鵬九村生活圈，車程五至七分鐘可達岡山行政中心、岡山高醫與岡山車站。今年三月評選出最優申請人，昨天由副市長林欽榮與尚霖地產董事長鍾育霖簽約。

尚霖地產投資31億

林欽榮表示，由市府與國防部合作都更，規劃興建三棟十四至十七層住宅大樓，共四○九戶，其中國防部取得一○一戶住宅及五十八席車位，市府取得四十八戶社宅及廿三席車位。

林欽榮說，市府在岡山大鵬九村興建六二五戶社宅，預計明年底完工，加上此公辦都更案，有利北高雄擴充社宅量能。

鍾育霖指出，身為在地企業，將認養基地東側公十七公園、設置YouBike電輔車站，並提供兩年免費接駁巴士。

今年上半年高雄市房市冷清，來自中北部的買盤也衰退近兩成，首選是台積電設廠的楠梓區。根據高市府統計，今年上半年中北部民眾購屋最多的是楠梓區達一五九棟，比去年同期只少了六棟，還是普遍看好楠梓區「台積宅」。

岡山87期重劃區 首件公辦都更案位置圖

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法