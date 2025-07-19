南排灣族百年文物 瑞典9千里返鄉

南排灣族文物於廿世紀初由外籍人士蒐集後典藏於瑞典。（獅子鄉公所提供）

2025/07/19 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕瑞典國家世界文化博物館典藏的四十八件南排灣族獅子鄉百年文物，歷經三年跨國協作，終於踏上九千公里返鄉之旅。這些包含服飾、頭飾、雕刻品與生活器具的珍貴文物，於二十世紀初由外籍人士蒐集後典藏於瑞典，在部落耆老的期盼與牧師族語禱聲中，伴隨草埔青年會傳統樂舞，十七日傍晚抵達獅子鄉文物陳列館，將於十月初盛大開展，與族人重啟百年對話。

「四十八件vuvu（祖先）的物件，歡迎回家！」獅子鄉長朱宏恩難掩激動說，三年前與瑞典館方聯繫，展開文物身世調查，去年更親赴瑞典，與館方深入討論藏品修復與展示方式。朱宏恩感性表示，這些文物回到故土，讓族人得以與過去對話，年輕世代也能從中尋根，珍視文化根源，進而凝聚部落尊嚴，推動文化復振。

請繼續往下閱讀...

此次返鄉展覽由獅子鄉文物館與台灣博物館合作，二○二二年起研究瑞典館藏，確認文物屬南排灣族所有，三方簽署合作備忘錄，促成這場文化盛事。瑞典文化遺產保護修復師蘇菲亞（Sofia Lopushanskaya）親自護送文物返台，獅子鄉公所於國門迎接，場面溫馨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法