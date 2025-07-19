演習！台東避難 澎湖導入視訊

2025/07/19 05:30

〔記者劉人瑋、劉禹慶／綜合報導〕台東及澎湖昨天上午十點舉辦城鎮韌性演習，各公共場域的民眾也大多隨著警方指示做好避難動作。台東車站的「貓站長」早一天就避難，而許多民眾因健康因素無法完全遵從避難動作，甚至有民眾痛苦的舉高手臂抱頭說：「五十肩，抱不了」！澎湖首度導入視訊連線，同步檢視馬公市中正路、白沙鄉跨海大橋及望安鄉潭門港等地實況。

台東全縣皆無傳出嚴重違規情事，但街上還是有不少長輩騎車紛紛被警方勸離、帶至避難場域。無論是車站或是台東市公所，多數民眾還是遵照指示避難，蹲或趴下、雙手抱頭。

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比利時的遊客參加「台北場」又參與「台東場」，空襲警報結束也好奇外出錄影、查看台灣狀況，他說比利時也有類似操演，大家也須遵守。

澎湖縣同步啟動防空疏散避難，並首度導入視訊連線，檢視馬公市中正路、白沙鄉跨海大橋及望安鄉潭門港等地實況。

澎湖縣長陳光復與警政署警政委員吳敬田、行政院動員會報上校譚維宗及統裁部中校林季澄等人，前往縣府地下禮堂、公車總站與三號港，實地查看政府機關、公共運輸與消費據點的防空避難執行情況。

隨後進行後續災害應變演練，由台電馬公變電所模擬搶修與傷患救護，消防局出動最新的消防機器人救災，遙控操作進行射水滅火。

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