為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台師大抽血案／教部：教練達解聘要件 校方應再議

    台師大女足抽血案引社會關注，教練周台英斥責學生簡奇陞錄音曝光。（資料照，記者楊綿傑攝）

    台師大女足抽血案引社會關注，教練周台英斥責學生簡奇陞錄音曝光。（資料照，記者楊綿傑攝）

    2025/07/19 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案延燒，教育部昨召開校園霸凌審議會議，認為該案已達教師法之解聘要件，批學校「論理不明」，要求兩週內另為適法之議。始終未出面說明的女足教練周台英，今天下午在校長吳正己及相關學校主管陪同下，將召開記者會面對社會質疑。

    立委陳培瑜去年揭發台師大女足隊球員遭強迫抽血進行人體試驗，周台英在事件過程中與吹哨球員簡奇陞的一段錄音也曝光，周台英在對話時飆學生「委屈？」、「人家都是笨蛋，妳以為就妳一個人啊？」甚至質問「我是剝削你們，還是怎樣？」更稱自己是好意，不然「妳大一大二就該應該退學等語」語氣火爆。

    教育部昨召開「專科以上學校校園霸凌事件審議委員會第一次臨時會議」，檢視台師大教評會所作出的決議。次長張廖萬堅說明，會議檢視學校調查小組調查報告後，認為該案對受害者造成的身心侵害已達教師法解聘要件，但學校教評會未依調查報告解聘周姓教練，論理不明，有必要針對權勢不對等、對學生身心及受教權侵害程度、行為應受責難程度及行為次數、頻率等事由嚴審，逐一釐清檢視，並另為適法決議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播