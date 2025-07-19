台師大抽血案／教部：教練達解聘要件 校方應再議

台師大女足抽血案引社會關注，教練周台英斥責學生簡奇陞錄音曝光。（資料照，記者楊綿傑攝）

2025/07/19 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案延燒，教育部昨召開校園霸凌審議會議，認為該案已達教師法之解聘要件，批學校「論理不明」，要求兩週內另為適法之議。始終未出面說明的女足教練周台英，今天下午在校長吳正己及相關學校主管陪同下，將召開記者會面對社會質疑。

立委陳培瑜去年揭發台師大女足隊球員遭強迫抽血進行人體試驗，周台英在事件過程中與吹哨球員簡奇陞的一段錄音也曝光，周台英在對話時飆學生「委屈？」、「人家都是笨蛋，妳以為就妳一個人啊？」甚至質問「我是剝削你們，還是怎樣？」更稱自己是好意，不然「妳大一大二就該應該退學等語」語氣火爆。

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教育部昨召開「專科以上學校校園霸凌事件審議委員會第一次臨時會議」，檢視台師大教評會所作出的決議。次長張廖萬堅說明，會議檢視學校調查小組調查報告後，認為該案對受害者造成的身心侵害已達教師法解聘要件，但學校教評會未依調查報告解聘周姓教練，論理不明，有必要針對權勢不對等、對學生身心及受教權侵害程度、行為應受責難程度及行為次數、頻率等事由嚴審，逐一釐清檢視，並另為適法決議。

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