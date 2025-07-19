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    師鐸獎72人獲殊榮／施玉琴降龍伏心 助聽障生完美人生

    台中啟聰學校教師施玉琴以愛心耐心輔導聽障而態度兇狠的學生。（教育部提供）

    台中啟聰學校教師施玉琴以愛心耐心輔導聽障而態度兇狠的學生。（教育部提供）

    2025/07/19 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部昨公布今年師鐸獎名單，計有七十二名教師獲獎，其中台中啟聰學校聽障巡迴輔導教師施玉琴以愛心及耐心輔導「聽障而態度兇狠」的學生，培育其擁有一技之長、媒合工作，更持續參與關心逾十多年，甚至學生驟逝也協助處理後事，成為教師典範。

    今年師鐸獎得主包括幼兒園一名、國小廿七名、國中十四名、高中十五名、大專校院十一名、特殊教育學校三名及矯正學校一名，其中包括北市中山女中教師李明慈，助叛逆學生搖身變國際學者、新北雙溪牡丹國小主任徐愛鈞、屏東潮州潮昇國小教師陳靜容照顧障礙或弱勢學生，溫暖鼓勵學生的中山大學副教授王致遠、雲科大教授溫志超等都獲選，將於九月十八日頒獎。

    十多年後學生因病驟逝

    協助處理後事讓他放心走

    施玉琴是啟聰學校餐飲科高二導師，遇到一名曾揚言要「殺老師」而被轉來餐飲科的兇狠男學生「火龍」。她回憶，當時透過賦予火龍任務，讓他幫忙搬書、移櫃子，用他的力氣換來全班的感謝，他因為覺得「自己有用」而順利化解暴戾之氣。

    不過火龍有沈迷網咖的惡習，施玉琴決定加強他餐飲專業實力，利用寒假義務一對一指導烘焙實作，家長也積極配合，最終協助火龍考取丙級證照，並在畢業典禮上受到表揚，火龍因此自信心大增，擺脫迷「網」人生。

    火龍畢業後，施玉琴更幫忙媒合找到住家附近的工作，並關懷協助其家庭與職場的人際溝通，讓火龍能穩定工作長達十多年，自食其力。但正值青壯年的火龍卻因病驟逝，施玉琴忍著哀傷陪伴安慰家屬並協助處理後事，還親視入殮，希望火龍放心離開。

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