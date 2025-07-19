本報「官我什麼事」專訪》司律國考電腦化 目標2年內實施

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2025/07/19 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕數位化時代，國家考試也面臨數位測驗的需要和挑戰。考選部長劉孟奇接受本報「官我什麼事」專訪時透露，預計在二年內推動司法官與律師國考電腦化，正尋求與全國十所大學合作，在電腦化測驗試場配備專用發電機，使每台電腦具備「重新啟動可無損資料」功能，穩定風險控管機制，完成基礎防災測驗系統建置，二年內推動司律考試電腦化。

劉孟奇表示，現在沒有人用手寫訴狀，立法院因此一直要求推動司律考試電腦化，但律師與司法官屬於高風險的相互競爭型考試，採階段篩選方式，每階段篩掉三分之一，最後只剩三分之一，一旦考場因斷電或斷網、無法補考，將影響整場考試公平性。

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劉孟奇也說，考選部與衛福部合作，推動護理師國考改革，測驗重點在應試者是否具備「進入職場即能安全上手」的能力，將檢討護理師的考題方向，因測驗目的是為了確保能「安全執業」，不會出把人考倒的「刁難之題」，題目將聚焦在核心職能與實務常見情境，預計一至二年內完成翻新。

劉孟奇進一步表示， 考選部負責六○○個類科，每年二○○○多科考試，很難建立足夠大的題庫量，但考選部仍會爭取明年先將護理師考試的題庫量提高到一比八，亦即出一題，題庫中有八題可挑選。

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