本報「官我什麼事」專訪》鐵飯碗生鏽？考選部長：土木工程重災區

考選部長劉孟奇坦言，少子女化加上民間攬才競爭力強，報考人數確實在下降，但錄取不足的問題集中在特定技術類科。（記者黃筠軒攝）

2025/07/19 05:30

三大類科占錄取不足九成

〔記者林曉雲／台北報導〕鐵飯碗生鏽了？參加公務人員考試人數近年呈下滑趨勢，高普考十年前逾十萬人報名，近年已降到七萬人以下，並出現錄取不足額情況。考選部長劉孟奇接受本報「官我什麼事」專訪時坦言，少子女化加上民間攬才競爭力強，報考人數確實下降，但錄取不足額問題「非普遍性」，而是集中在特定技術類科，以土木工程、機械及電力為重災區，三者合計占錄取不足總額的九成。

劉孟奇指出，「報考人數降低」和「錄取不足額」是不同的事情，公務員考試有六百個類科，去年總開缺數約五六○○個，錄取不足額約三六○人（約六％），其中九○％集中在土木工程、機械工程及電力工程，鐵道局及台鐵公司招不足的土木工程人才即重災區。

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市場景氣佳 搶走人才

劉孟奇分析，土木工程在二○二二年需用名額二九○人，足額錄取，但二○二三年需用名額增至四六七個，即使錄取三三二人、比上一年多，仍產生一三五個缺額，二○二四年缺額再增至一七三個，並不是考生不來考，而是缺額增加太多，二○二四年需用名額增至六七五個，亦即離職者變多，可能也跟土木工程業很景氣有關係。

劉孟奇表示，行政類科如一般行政、人事行政報考穩定，但技術類科如土木、機械、電力，是當前補人較困難的部分。另公職獸醫也是如此，公職獸醫要治療大型動物如牛、馬，民間獸醫主要治療貓、狗，民間市場的吸引力非常強，讓需用名額缺口變大。

劉孟奇比喻，考選部角色如同「家庭醫生」，出問題後要進行會診，和教、考、訓、用都有關係，教育部、考選部、保訓會和用人機關都須協力，包括用人機關要提高薪水及公務員列等來提高吸引力、考選部要檢討考試科目合理負擔、教育部需配套培育相關人才。

劉孟奇表示，考試院長周弘憲拜會行政院長卓榮泰後，考試院秘書長劉建忻帶著考選部和政院公共工程會共商，用人機關會強化更多的誘因，考選部更合理化考試科目，教育部有更多的培育。

公職的優勢是工作和家庭生活比較容易平衡，民間提供較高誘因，但有不少中年人報考公務員，包括土木工程類科，有技術有經驗，在外面走了一圈後，轉跑道想投入公眾服務。

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