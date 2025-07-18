嘉縣屋頂災損無力修復 義消、百工協助

嘉義縣消防局組復原任務小組協助受災戶。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/18 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風在嘉義縣颳起最大十六級強陣風，縣府統計，全縣屋頂被掀開或毀損者初估達六千戶，其中有受災戶因沒有人力修復，嘉縣義消弟兄攜手嘉縣百工修繕利他協會及慈濟三個系統全力投入屋損修繕行動，眾人合力拉起帆布為屋頂鋪上帆布阻擋日曬雨淋，昨天縣長翁章梁到布袋鎮關心重建情形，希望讓鄉親儘早恢復正常生活。

翁章梁表示，各公所陸續募集帆布供受災戶使用，有受災戶反映無力自蓋帆布，目前以低收、中低收入戶、身心障礙戶為優先協助對象，經逐戶勘查災損，評估後商請這三個系統派人力協助以帆布暫時遮風避雨。

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縣府社會局也媒介廿八個單位供各公所修繕房屋，帆布為臨時措施，經與慈濟討論，慈濟同意出動工程單位，協助因經濟困窘無力修復的受災戶修繕環境。

慈濟總志業中心副總執行長林碧玉表示，受災民眾居住的安全問題將列為首要處理事項，先由專業團隊評估後，採取直接、適當、安全方式，為受災戶建造安全住所。

布袋鎮邱姓受災戶說，強風將三合院屋頂掀開，他曾中風過，同住的兒子為身心障礙，感謝社會各界協助，讓住處避免發生「屋漏偏逢連夜雨」狀況。東石鄉陳姓受災戶說，老家簡陋這次被強風毀了，因經濟困頓，企盼社會資源協助重建家園。

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