提報20災區 台南爭取復建補助

2025/07/18 05:30

10935戶屋損救助受理申請 單一窗口週六日不休息

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲風災造成台南市屋頂受損的家戶至少一○九三五戶，有居住事實者依屋損補助一至十萬元，無居住事實則折半核發補助，台南市政府責成災區公所昨天起同步派員下鄉受理屋損等各項災害救助申請，並設立單一窗口提供民眾洽詢，且週六、日照常受理。

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有人居住補助1至10萬 無人住折半

而台南市災害防救辦公室彙整南市有大新營、大北門、曾文、善化、新市、安定、安南等廿區為災區，將提報行政院公告，爭取復建經費補助。

台南市長黃偉哲指出，這次風災各項救助措施，市府將採從寬、從速、從簡原則辦理，儘速撥款協助災民重建家園，早日恢復正常生活。他昨天也再度前往七股鹽埕、北門雙春、學甲區視察災後復原情況並關心居民生活。在雙春，他也帶來豆花慰勞救災人員。

從寬、從速、從簡辦理 助重建家園

黃偉哲表示，此次國軍動員約三四○人，替代役也有七六○人投入台南市災後重建工作。昨天在北門區還有義消和替代役協助鋪設帆布，市府也正加快腳步協助居民清除廢棄物，盼讓居民生活早日回到正軌。

七股區公所、北門雙春漁民活動中心昨天都開始受理災民屋損補助的申請登記作業，各災區公所也派員到各里受理登記，黃偉哲指這是全台最早開放申請的縣市，要求區公所協助民眾申辦順利進行。黃偉哲強調，多完成一戶修繕，就能讓多一個家庭更快恢復正常生活，災後消毒、登革熱防治作業也都要儘早啟動。

屋損不堪居住 可申請安遷救助

市府說，風災導致住屋毀損達不堪居住程度者，可申請安遷救助，如為車輛泡水或外力毀損之災損，亦可申請慰助金。

另外，民眾反映魚塭或農田工寮是否也有補助，黃偉哲說，雖然中央目前無補助方案，市府會帶回研議，請民眾先至區公所登記損壞情形。七股區也有不少向國產署租地租屋而屋損的災民，登記權狀也有疑議，公所放寬只要有居住事實都先受理登記。

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