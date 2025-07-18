為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰市污水道二期工程 拚2028完工

    2025/07/18 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕總經費一○三億元的彰化市污水下水道系統建設，自二○二○年起分四期施工，整體計畫預計二○四○年全面完工。第一期去年完成，緊接第二期去年十二月開工迄今才過半年，就因施工噪音與塞車引發民怨。對此，縣府表示，二期預計二○二八年完工，污水建設可以改善環境品質，施工過程多少會影響民眾生活，希望民眾體諒與支持。

    二期分四標施工，目前進行一到三標，施工範圍涵蓋中山路、中正路、三民路、南瑤路、民族路、四維路、永安街等路段，柏油路面留下補丁後呈現「貼膏藥」，開挖再回填、封路又改道，造成交通黑暗期。

    對此，縣府水利資源處表示，第二期污水管線及用戶接管工程，施工範圍自鐵路以東至中山路間，施工項目包含污水主幹管埋設、分支管埋設及用戶接管工程，各項施工需階段性完成後才能接續施工，因此施工期間民眾在感受上就會比較久。

    水資處表示，縣府將請代辦機關內政部國土管理署下水道工程分署加強改進交維設施，減少用路人困擾。

    彰市污水下水道系統全期水資源回收中心，設計處理水量每天六萬噸及用戶接管五萬八七五○戶，為彰化縣處理量能最大的污水系統，全區計畫服務人口約廿三萬人。目前水資中心日處理水量約五八○○噸，至今完成一萬二八八九戶，每日處理水量持續成長。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播