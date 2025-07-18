彰市污水道二期工程 拚2028完工

2025/07/18 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕總經費一○三億元的彰化市污水下水道系統建設，自二○二○年起分四期施工，整體計畫預計二○四○年全面完工。第一期去年完成，緊接第二期去年十二月開工迄今才過半年，就因施工噪音與塞車引發民怨。對此，縣府表示，二期預計二○二八年完工，污水建設可以改善環境品質，施工過程多少會影響民眾生活，希望民眾體諒與支持。

二期分四標施工，目前進行一到三標，施工範圍涵蓋中山路、中正路、三民路、南瑤路、民族路、四維路、永安街等路段，柏油路面留下補丁後呈現「貼膏藥」，開挖再回填、封路又改道，造成交通黑暗期。

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對此，縣府水利資源處表示，第二期污水管線及用戶接管工程，施工範圍自鐵路以東至中山路間，施工項目包含污水主幹管埋設、分支管埋設及用戶接管工程，各項施工需階段性完成後才能接續施工，因此施工期間民眾在感受上就會比較久。

水資處表示，縣府將請代辦機關內政部國土管理署下水道工程分署加強改進交維設施，減少用路人困擾。

彰市污水下水道系統全期水資源回收中心，設計處理水量每天六萬噸及用戶接管五萬八七五○戶，為彰化縣處理量能最大的污水系統，全區計畫服務人口約廿三萬人。目前水資中心日處理水量約五八○○噸，至今完成一萬二八八九戶，每日處理水量持續成長。

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