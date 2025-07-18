桃竹城鎮韌性演習 戰災應變逼真

桃市城鎮韌性演習，參演人員模擬傷患搶救。（記者周敏鴻攝）

2025/07/18 05:30

〔記者周敏鴻、黃美珠、蔡彰盛／綜合報導〕「二○二五北部城鎮韌性（防空）演習」昨天下午一點半至兩點實施警報傳遞與發放、疏散避難、交通等管制，人車都配合防空避難演練，市區一度如空城。

桃園市參演相關單位人員於兩點警報結束後，到交通部民用航空局飛航服務總北部飛航服務園區，實施戰災搶救演練，並於大園國中設置「急救站」模擬傷患現場醫療處理、「救濟站」演練災民收容，情境逼真，動作認真。

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新竹縣在新豐、北埔、新埔三個鄉鎮驗證民眾實地疏散避難與避難設施主動開啟，官員並視導新豐公所、火車站商圈及車站內的疏散避難執行狀況。

新竹市部分，戰災搶救災害救援演練地點選在中華電信機房，急救站開設於香山衛生所，模擬空襲造成大量傷患、醫療資源吃緊的情境；救濟站開設於香山國小，模擬戰時災後政府如何迅速設立基本生活維生據點，提供災民安置、諮詢與輔助服務，提升災害緊急應變能力與處置效率。

演習指導官、經濟部國營事業管理司長胡文中說，隨著現代戰爭型態的轉變，意圖侵犯我國領土的敵人，可能使用大規模投射系統，強化全民防災意識與應變能力刻不容緩。

桃市城鎮韌性演習，市區一度如空城。（警方提供）

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