桃市拚六席全罷 黃金週末晚會催票

桃園市議員張肇良攜手第五選區「罷呂清玲」罷團，十七日在龍潭區中正里舉辦客廳會。（張肇良提供）

2025/07/18 05:30

20日全境貪食蛇車掃、遊行 曹興誠領軍宣傳保國護台

〔桃記者黃政嘉、謝武雄／桃園報導〕桃園市罷免六個選區國民黨立委投票將在廿六日舉行，明後天是罷免活動的黃金週末，各罷團與民進黨民代攜手遍地開花宣傳，廿日在桃園區風禾公園「同意罷免，轉動桃園」大型晚會，聯電創辦人兼罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠和十多位重量級人士，將與會宣傳保國護台，為民主發聲，罷免不適任藍委，「光復桃園，六區全罷」。

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罷免涂權吉 南桃4區掃街夜市宣傳

立法院民進黨團幹事長吳思瑤、立委林月琴，今晚六點半在觀音區尾厝福德祠舉辦罷免說明會，向鄉親說明罷免第二選區立委涂權吉的理由，林明早九點跟桃二「全力一擊」罷團車隊掃街，從大園區永興路出發，經大園仁壽宮、草漯保障宮、新屋區大仁街、楊梅明天宮到瑞塘市民活動中心。

罷免涂權吉團隊後天晚間六點半，於舊楊梅夜市宣講，邀曹興誠、「鷹爸」徐柏岳、市議員于北辰、台灣足球發展協會理事長石明謹等人助講。

破蛋除魯 中壢公民之夜綠委來相挺

第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」團隊與綠營議員，明晚六點半在中壢區美豐街的水頭伯公天幕公園舉辦「中壢公民之夜」，邀立委王義川、黃捷、王定宇及金鐘歌王楊烈宣傳投同意罷免票，除魯順「壢」。

罷呂清玲 龍潭每晚客廳會宣講理念

議員張肇良及第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊，今晚在百年大鎮中庭、明晚在高平活動中心、後天晚上在聖亭路三○○巷舉辦罷免客廳會。

桃六刪邱 大溪埔頂公園明下午造勢

罷免第六選區立委邱若華的「桃六刪邱」團隊，明天下午三到五點在大溪埔頂公園舉辦「人民是頭家，台灣要向前」造勢活動，領銜人林萬榮主講，還邀立委郭昱晴、張雅琳、國際棒球裁判劉柏君等人宣講。

至於廿日「同意罷免，轉動桃園」活動，涵蓋車掃、遊行、晚會，其中，「桃園60km全境貪食蛇車掃」從下午一到五點；六大訴求轉動桃園遊行在下午五點到六點卅分，從慈文國中出發，經龍安公園、北門國小、藝文特區、生態埤塘公園、永康公園；造勢晚會晚上七點開始，曹興誠、閩南狼、女神下午茶、立委郭昱晴等人輪番宣講。

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