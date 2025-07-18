為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市拚六席全罷 黃金週末晚會催票

    桃園市議員張肇良攜手第五選區「罷呂清玲」罷團，十七日在龍潭區中正里舉辦客廳會。（張肇良提供）

    桃園市議員張肇良攜手第五選區「罷呂清玲」罷團，十七日在龍潭區中正里舉辦客廳會。（張肇良提供）

    2025/07/18 05:30

    20日全境貪食蛇車掃、遊行 曹興誠領軍宣傳保國護台

    〔桃記者黃政嘉、謝武雄／桃園報導〕桃園市罷免六個選區國民黨立委投票將在廿六日舉行，明後天是罷免活動的黃金週末，各罷團與民進黨民代攜手遍地開花宣傳，廿日在桃園區風禾公園「同意罷免，轉動桃園」大型晚會，聯電創辦人兼罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠和十多位重量級人士，將與會宣傳保國護台，為民主發聲，罷免不適任藍委，「光復桃園，六區全罷」。

    罷免涂權吉 南桃4區掃街夜市宣傳

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤、立委林月琴，今晚六點半在觀音區尾厝福德祠舉辦罷免說明會，向鄉親說明罷免第二選區立委涂權吉的理由，林明早九點跟桃二「全力一擊」罷團車隊掃街，從大園區永興路出發，經大園仁壽宮、草漯保障宮、新屋區大仁街、楊梅明天宮到瑞塘市民活動中心。

    罷免涂權吉團隊後天晚間六點半，於舊楊梅夜市宣講，邀曹興誠、「鷹爸」徐柏岳、市議員于北辰、台灣足球發展協會理事長石明謹等人助講。

    破蛋除魯 中壢公民之夜綠委來相挺

    第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」團隊與綠營議員，明晚六點半在中壢區美豐街的水頭伯公天幕公園舉辦「中壢公民之夜」，邀立委王義川、黃捷、王定宇及金鐘歌王楊烈宣傳投同意罷免票，除魯順「壢」。

    罷呂清玲 龍潭每晚客廳會宣講理念

    議員張肇良及第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊，今晚在百年大鎮中庭、明晚在高平活動中心、後天晚上在聖亭路三○○巷舉辦罷免客廳會。

    桃六刪邱 大溪埔頂公園明下午造勢

    罷免第六選區立委邱若華的「桃六刪邱」團隊，明天下午三到五點在大溪埔頂公園舉辦「人民是頭家，台灣要向前」造勢活動，領銜人林萬榮主講，還邀立委郭昱晴、張雅琳、國際棒球裁判劉柏君等人宣講。

    至於廿日「同意罷免，轉動桃園」活動，涵蓋車掃、遊行、晚會，其中，「桃園60km全境貪食蛇車掃」從下午一到五點；六大訴求轉動桃園遊行在下午五點到六點卅分，從慈文國中出發，經龍安公園、北門國小、藝文特區、生態埤塘公園、永康公園；造勢晚會晚上七點開始，曹興誠、閩南狼、女神下午茶、立委郭昱晴等人輪番宣講。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播