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    首頁　>　生活

    高雄里鄰調整案 估明年七月實施

    2025/07/18 05:30

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市里鄰調整討論十五年遲遲無法定案，近來基層盛傳民政局規劃只針對人口超過三萬的三個大里「拆切」，其中多達四．五萬人、全國最大的左營區福山里將拆成四里或五里，但數百人的「小里不併」，對此，民政局鄭重否認；福山里長葉德龍指出，他支持市府政策，他全力配合。

    民政局表示，左營、鼓山、三民、楠梓等區公所已辦理完成里調整座談會，計畫以戶數超過八千戶、人口超過萬人的大里優先研議「分里」方案。本階段首波以極端大小里的人口密集行政區為溝通重點，數百人的小里也會檢討。

    截至六月底，高雄人口超過三萬的是左營區福山里四萬五千多人（全國最多）、鼓山區龍水里三萬五千多人、左營區菜公里三萬四千多人。依新版的「高雄市里鄰編組及調整辦法」規定，里鄰調整應於每屆里長任期屆滿一年前辦理完成，並於下屆里長投票日四個月前實施。換算期程，市府必須在今年十二月廿四日之前完成法制程序，並於大約明年七月實施新的里鄰調整案。

    龍水里長初學霖明確表示反對「拆切」，因為龍水里人口密度高，擁有美術館、輕軌、愛河，以及七賢國中與中山國小兩所總量管制的學校，如果強迫一分為二，將影響孩子的受教權，加上戶籍與財產等資料變更，里民權益將受衝擊，呼籲市府務必三思。

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