《水質保護區》澄清湖免費遊 禁帶寵物

澄清湖大門口有「禁攜帶寵物入園」的告示。（記者葛祐豪攝）

2025/07/18 05:30

也不得釣魚、戲水、吸菸和放煙火 違反將予以勸導

〔記者葛祐豪、劉禹慶／綜合報導〕高市府從七月一日起代管澄清湖風景區，開放遊客免收門票，因澄清湖是水源水質保護區，以前就禁止攜帶貓狗等總務進入，目前延續此規定，若遊客不清楚，保全人員會予以勸導，目前並無罰則。

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高市府代管澄清湖風景區後，原本大門的人工售票亭已撤掉，改為車牌辨識系統，並聘有保全人員站崗。保全表示，這半個月來，遊客增加不少。

根據市府公布的澄清湖風景特定區場地管理辦法，禁止或限制從事自來水法第十一條及其他污染水源行為；同時禁止攜帶貓狗等動物進入、餵食流浪動物、私設吊床、釣魚捕撈、戲水、吸菸、施放煙火等行為。但針對禁止寵物入園，公園處表示目前以勸導為主，管理辦法並無罰則。

民眾建議向外地客 多加宣導

公園處強調，澄清湖是水源水質保護區，禁止攜帶貓狗進入的規定已行之多年，大門口也設有大型的「禁攜帶寵物入園」告示，多數民眾都能遵守；晨起運動的陳姓民眾說，澄清湖七月開放全台遊客免收門票後，有些外地遊客可能不清楚此規定，應多加宣導。

公園處指出，澄清湖風景區由市府代管後，每天派駐保全、行政及園內巡檢人員共十四人，會協助勸導不得帶寵物入園，盼遊客遵守規定，共同珍惜澄清湖的環境。

澎湖金色雙島藝術祭 展出巨貓氣偶

此外，十九日登場的澎湖金色雙島藝術祭，主展區設於馬公國小虎井分班校園，昨十一隻巨型貓咪氣偶驚艷亮相。金色雙島藝術祭由馬公市公所主辦，參考日本「越後妻有大地藝術祭」模式，結合創意裝置、在地景觀與校園空間，以「巨型貓咪」為主題，將馬公國小虎井分班打造成互動拍照樂園。

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