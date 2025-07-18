夏季新夜遊 墾丁雙層巴士今晚出發

雙層巴士進入墾丁大街，打造夏夜限定夜遊新玩法。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/18 05:30

每週五、六 從恆春警察分局旁行駛至大尖山A公有停車場

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕炎炎夏日，墾丁的夜晚即將點燃全新火花！屏東縣政府推出「星夜南方行墾丁雙層巴士」，打造夏夜限定夜遊新玩法，十八日起正式開跑，這不僅是一場低碳移動的旅程，還是一趟結合在地調飲文化的新體驗。

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沉浸南國浪漫夜色和悠然節奏

屏縣府交旅處指出，「星夜南方行」以敞篷雙層巴士為亮點，每週五、六晚間六點與七點從恆春警察分局旁出發，行駛至墾丁牌樓旁的大尖山A公有停車場，單程僅十五分鐘，沿途夜色浪漫，微風輕拂，讓旅人沉浸南國的悠然節奏。

這趟行程票價每人四九九元，包含來回接駁與兩杯特色調飲兌換券，持「旅人地圖」可至恆春與墾丁的合作店家及七個調酒吧兌換限定飲品，續杯還有優惠，首航日更加碼贈送「星夜南方行SHOT杯」與訂製吊飾，數量有限，送完為止。

屏東縣政府強調，這場活動結合「低碳移動、夏夜生活、文化體驗」三大元素，串連在地產業，活化夜間觀光，旅客下車後可漫步恆春老街或墾丁夜市，探索特色店家的獨家風味，感受南方夜晚的慢活魅力。

低碳旅程 結合在地調飲文化

墾丁調酒業者表示，在地店家配合屏縣府端出的雙層巴士夜遊套票，包含接駁與兩杯限定調飲，保證讓你喝得開心、玩得盡興，還能拍出IG爆款美照。

縣府為鼓勵旅客參加「恆春旅遊購GO節」，登錄住宿發票就有機會抽汽車、黃金等大獎，延長旅程樂趣；「星夜南方行雙層巴士」是屏東夜間旅遊的新亮點；更多資訊請上「屏東旅遊網」或追蹤「屏東GO好玩」社群平台。

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