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    台東罷團製「刪太子」 創意罷免黃建賓

    三太子外型的「刪太子」炒熱氣氛，也讓罷免活動更活潑。（挫賓行動小組提供）

    三太子外型的「刪太子」炒熱氣氛，也讓罷免活動更活潑。（挫賓行動小組提供）

    2025/07/18 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕不是媽祖進香，台東街頭出現仿三太子裝的「刪太子」，這是挫賓罷團志工「鱒魚」以廢棄物創作的作品，以創意進行大罷免踩街，希望能展現神威，助罷免黃建賓成功。

    民眾覺得新奇也認同理念

    「刪太子」骨架以廢竹編所製，外表零食包裝袋，頭部以紙漿糊成，頂上帽子則是廢棄泡菜罐；鱒魚說，製作不難，但十分費時、耗工，她穿上後走在台東街頭，許多人看了覺得好奇，搞清楚是宣揚大罷免理念後，心有同感才眉開眼笑，小朋友反應最直接，一見到「刪太子」，就高興得跟著手舞足蹈，在大型活動場次中成功炒熱氣氛效果。

    鱒魚原是學校老師，目前從事傳統工藝製作，因見到藍營立委親中害台，毅然加入罷免行列，她說，希望罷免政治活動有更不一樣的風貌，能再活潑一點，才將以往想到的三太子裝命名為「刪太子」並穿上踩街。

    鱒魚說，「刪太子」就是要「刪掉不合適的立委」，她以廢物再利用，相信被罷掉的立委，「只要改過，七年後一樣可以被台灣人接受」，例如，將國民黨改造得不再親中、更貼近台灣民意、愛台灣，「垃圾都可以再利用了，更何況是人」。

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