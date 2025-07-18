準颱薇帕靠近 東半部雨勢今轉強

輕颱「薇帕」恐形成， 南投高山18日晚間起3天有強陣風，民眾從事登山活動要特別小心。（記者張協昇攝）

2025/07/18 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕今年第六號颱風「薇帕」即將生成。中央氣象署指出，週末受到熱帶系統接近影響，東半部地區將有明顯雨勢，局部地區降雨量可達豪雨等級，南部地區則可能有大雨出現，且下週熱帶系統遠離後，台灣仍處於低壓帶內，東南方可能再有低壓生成並接近。

中央氣象署預報員林定宜指出，位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓持續發展，將增強為颱風「薇帕」，短期預計往西北轉西北西方向前進，並在週六最接近台灣，通過呂宋島北端陸地後，於週日進入南海，接著往中國廣東西側沿海至雷州半島方向移動。

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另一低壓生成 路徑待觀察

此外，前述熱帶系統遠離台灣後，台灣仍位於大低壓帶內，東南方可能再有另一處低氣壓生成，但生成時間、位置、強度、路徑等都有很大的不確定性，目前各家電腦模擬結果仍有分歧，後續情況有待觀察。

南部地區可能有局部大雨

林定宜說，今日受到熱帶系統接近影響，台灣周邊水氣增加，東半部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，南部地區有午後雷陣雨，且都可能出現局部大雨，其他地區則維持午後雷陣雨為主的天氣；週六、週日東半部地區有大雨或局部豪雨，南部地區也可能有大雨出現，其他地區維持午後雷陣雨天氣。

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