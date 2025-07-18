丹娜絲風災 全台農損破28億

丹娜絲風災後導致稻田的水稻倒伏，農業部農糧署推出彰雲嘉南災害穀剩餘量全數收購專案。（資料照）

2025/07/18 05:30

農業部農漁設施補助提高到8成 低利貸款免息1年

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災致農損累積逾廿八億元，為助農民過難關，農業部昨宣布低利貸款免息從半年延長到一年，並將溫網室、畜禽舍、堆肥舍、漁業養殖設施等農漁畜設備設施補助提高到八成。

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中南部等我國主要農業生產區災損嚴重，農業部擴大救助措施，經專家會議決議低利貸款延長為一年免息，放寬部分品項貸款額度與還款期限，受災農漁民既有專案農貸（含天災低利貸款）可申請延期還款二年，為助復耕，啟動專案輔導措施，農漁畜受損設施設備補助從五成提高到八成，並將室外水產養殖管理設施、初級加工、集貨包裝設施、發電機等納低利貸款項目。

彰雲嘉南災害穀收購作業啟動

農業部指出，災情影響和農民契作農企業，將提供最高五成專案補助，九日啟動彰雲嘉南災害穀收購作業，放寬每公頃六千二百公斤上限數量，依各縣近五年單位產量平均加二成計算增列收購量，按餘糧價含烘乾包裝每公斤二二．六元收購；其他區受災稻田若無收穫價值，提供每公頃五．五萬元清園補助；公糧業者倉庫及周邊設施受損，將提供專案補助，農會七成，民營業者五成。

因颱風造成電力不穩，漁民在停電期間使用發電機的油料、租金或運用，將提供每戶最長七日、每日最高一萬元補助，增氧機、發電機、飼料桶等、受損或沉沒漁船筏主副機，將提供八成補助，若地方天災準備金不足，農業部將協助清運費。

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