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    藍色公路觀光示範船 運輸救災多用途

    交通部昨日舉辦「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」活動，宣傳5條新船班、航線。（記者蔡昀容攝）

    交通部昨日舉辦「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」活動，宣傳5條新船班、航線。（記者蔡昀容攝）

    2025/07/18 05:30

    全國首艘 預計2029年建造完成

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為推廣海洋觀光及增加備援能量，交通部長陳世凱昨宣布，將打造首艘全國性藍色公路觀光示範船，除了服務日常運輸、觀光，也作為緊急備援使用，例如離島霧季、花東災害時投入疏運，預計二○二九年建造完成。

    規劃300席鋪位、200座位

    交通部昨天舉辦藍色公路海洋觀光嘉年華活動，宣傳五條新船班、航線。陳世凱表示，台灣是海洋國家，希望透過建構藍色公路，讓親近海洋成為日常；而藍色公路除了發展觀光，也是守護交通安全的生命線，在離島疏運，或是花東鐵、公路中斷三小時內啟動疏運SOP，都扮演重要角色。

    藍色公路觀光示範船規劃三百席鋪位、兩百席座位，總噸位約八千噸。航港局長葉協隆表示，打造經費估廿七．八八億元，計畫九月將報交通部，再報至行政院。

    3條新航班限時試辦 夜航觀星、曙光迎曦、魔術表演

    至於五條新航班、航線，其中三條是限時試辦航班，船上有夜航觀星、曙光迎曦、魔術及樂團表演等，岸上也有遊程串聯，旅客可選擇團體旅遊或自由行，也可開車上船至當地自駕旅遊。

    基隆-澎湖 夜間出發節省一晚住宿

    三條試辦航班包括七月廿五至廿七日「基隆─花蓮」、八月廿五至廿七日「基隆─澎湖」，夜間出發可節省一晚住宿；八月十四至十八日「布袋─澎湖─金門」跳島航線，讓本島旅客一次暢遊兩大離島，也讓金門與澎湖居民無需轉機即可互訪。

    兩條固定航線分別是「台南安平─澎湖馬公」，七至九月每週一班；「基隆─日本石垣」九月中旬開航，每週三班。

    基隆-日本石垣 盼吸引日客來台

    石垣航線將由八重山丸渡輪（YAIMA MARU）航行，可容納五四五名旅客，單趟航程約七小時、二六五公里。

    日本每年約一百萬人次旅客前往石垣國內旅遊，航港局補助航商五十萬元行銷推廣費，盼吸引日本旅客延伸旅程、搭船來台旅遊。

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