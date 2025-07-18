台師大抽血案》研究疲勞恢復議題 抽血測CK活性

立委范雲表示，辦公室查到台師大女足教練周台英和計畫主持人陳忠慶共同發表刊登於國際期刊的論文，要求必須撤銷如此嚴重違反學術倫理和法令的「血論文」。（立委范雲辦公室提供）

2025/07/18 05:30

周台英實驗鎖定女足球員 稱參與者皆簽同意書

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊被迫「抽血換學分」爭議，因涉及違反人體研究及學術倫理，爆料指控遭連十四天每天抽三次，頻率之高引外界好奇；根據涉事女足隊前教練周台英過往研究，她多關注「疲勞恢復」議題，檢測方法之一則是需抽血測CK（肌酸激酶活性），而受測女足隊員在實驗期間須每天抽一次。

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根據周台英過往獲國科會補助專題研究，發現她非常關注運動員比賽疲勞恢復議題，其二○一九年研究「生育光線」（遠紅外線），與二○二二年投入「紅外線大腿織物」，皆鎖定兩者對運動表現及疲勞恢復等影響，研究除看肌肉痠痛之外，還列有抽血測CK這項。

據周台英研究報告，骨骼肌與心肌肌肉細胞富含CK，抽血檢測CK活性可間接評估肌肉損傷狀況，二○一九年實驗召募十二名女足選手，要求受試者模擬足球比賽運動疲勞狀況，實驗五天需抽五管血。

二○二二年實驗召募廿四名女足球員，也是透過折返跑、下蹲跳、模擬比賽方式，同樣五天抽五次血進行相關對照，二份研究皆稱參與者簽署同意書，且通過台師大研究倫理審查委員會審核。

涉事的研究計畫「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，則針對女足球員心智表現、腦部健康、抗壓評估及訓練、生理與傷病防護等跨域評鑑，以增進競技表現，需監測受試者生心理及監控傷病與營養攝取等。

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