台師大抽血案》被認真傾聽 不想外界霸凌教練

國立台灣師範大學女足球員被迫抽血案續燒，教育部政次張廖萬堅17日中午與受害學生簡奇陞等人會面。會後簡奇陞出面受訪說明心境。（記者羅沛德攝）

2025/07/18 05:30

簡奇陞：學生出發點非報復 而是想要真誠的道歉

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足球員被迫抽血案，吹哨者球員學生簡奇陞昨與教育部會商後，接受媒體訪問。她說，教育部七點共識內容，如單一申訴窗口等，全部對應先前學生提出的訴求，出現在教育部的是一群很有肩膀、很有能力的大人，感受是第一次被認真傾聽、認真解決，不帶情緒說話，不用大聲說話，而是認真聽、認真說、認真做，這是她期待看到的樣子。

請繼續往下閱讀...

至於台師大女足教練周台英若向學生道歉？簡奇陞表示，學生們會選擇接受與原諒，此事出發點不是報復，而是想要「一個真誠的道歉」，尊重周台英曾是國腳及對女足的貢獻，但做錯了，只要負責、承認、不再犯，就夠了，「就道歉，這樣就好了。」她站在反霸凌的立場，也希望外界不要霸凌周台英。

簡奇陞說，現在方向出來了，還要一步步走下去，既然吹了哨子，就吹大聲一點，吹到對方會怕，吹到被欺負的學生知道不會走投無路，也要吼到台師大願意真誠回應為止。這不是要求還一筆血帳，是要讓制度變好、讓教育圈與體育圈變好的契機，她強調「不是要讓圈子毀掉，是因為愛這個圈子，才站出來。」

簡奇陞也說，台師大學術倫理委員有委員很正義，說事態嚴重，主張應去問學生普查，但委員會紀錄竟說電訪了十個學生，該紀錄是否造假，台師大應要出面說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法