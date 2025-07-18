台師大抽血案》檢方扣押血液檢體 全面追查

台師大女足隊抽血案持續延燒，北檢昨指揮檢查事務官及調查官分頭調取資料。（資料照）

2025/07/18 05:30

教部與受害學生達成7共識 擬撤銷周台英教練證及教師資格

〔記者林曉雲、王定傳、謝君臨、邱芷柔、林惠琴／台北報導〕國立台灣師範大學（簡稱台師大）女足球員學生被迫抽血案續燒，教育部昨日邀受害學生簡奇陞等會面共商，達成七點共識，包括教育部次長朱俊彰將主責組成跨部會專案調查小組，設立單一申訴窗口，追究台師大校長吳正己責任，研議撤銷教練周台英教練證及教師資格等；目前已有六名學生提出申訴。

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設單一窗口 已有6人提出申訴

行政院長卓榮泰表示，已決定停止該研究計畫，全面檢討其他各類型計畫不得再有類似行為發生，對於教練、計畫主持人要予以最嚴厲處置，以正校風。

台北地檢署前天主動剪報分「他」字案，將周台英列為強制等罪嫌被告，檢察官昨已分頭向台師大、教育部、國科會調取資料，另先予留存、扣押台師大保存的血液檢體，希望儘速查明事實，追究不法。

研究程序正當性 教部將調查

教育部政次張廖萬堅昨說明七點共識包括，教育部成立跨部會專案調查小組，調查範圍涵蓋研究倫理、師生關係、人體研究倫理審查委員會（IRB）審查與霸凌疑義。朱俊彰說明，專案小組將追查所有歷年研究計畫與抽血紀錄，清查研究來源與程序正當性，包括是否經過學校正式核可。

張廖萬堅表示，對台師大校長吳正己，將召開考績會追究行政責任，台師大學校考績會則處理其他行政人員疏失；教育部原依人體研究法，裁處周台英五十萬元、計畫主持人台師大教授陳忠慶五十萬元、台師大一一○萬元，也將重新檢討。

因台師大IRB暫停運作，學生必須把自己的研究送至其他學校IRB審查，費用差額將由教育部協同台師大吸收；教育部也將成立單一申訴窗口，協助歷屆畢業或在學生申訴、法律與心理輔導。

因台師大霸凌委員會認定周台英霸凌屬實，周卻仍持有足協所發的教練證，范雲要求足協應召開紀律委員會審議。

張廖萬堅表示，教育部將同體育署檢送周台英的資料，由足協檢討與撤銷其教練證。周台英和陳忠慶昨均未出面說明，台師大校方回應，積極配合調查。

血液流向 衛福部也出手釐清

衛福部長邱泰源強調，血液檢體流向與採檢是否違規，將與教育部合作釐清責任，並啟動心理支持機制，一個月內檢討相關函釋與行政指導，追究責任。

醫師公會全聯會則發表聲明指出，嚴正譴責違反人體研究倫理與非法抽血之行為，呼籲政府徹查並強化監管制度。

國科會副主委蘇振綱說明，已要求台師大一個月內交出完整調查報告。國科會預計二個月內就研究倫理、學術倫理、學生照護等對外報告處置。

國立台灣師範大學女足球員被迫抽血案續燒，教育部政次張廖萬堅（右）昨中午與受害學生簡奇陞（左）等人會面。（記者羅沛德攝）

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