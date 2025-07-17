（竹縣）內灣吊橋封橋 須馬上修苦無經費

新竹縣內灣吊橋是內灣商圈的地標之一。（記者黃美珠攝）

2025/07/17 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山鄉內灣商圈地標之一的內灣吊橋，被檢測評為U4、須馬上派修的危橋，但受限經費，橫山鄉公所為了公眾安全近日封橋、禁止通行，震驚地方。鄉長張志弘說，這是不得已的決定，行政院公共工程委員會今年督導後要求公所緊急處置，他們只好先依內政部評鑑建議封橋，再找財源辦理。縣府交通旅遊處表示，他們將透過災害準備金給予協助。

縣府工務處表示，全國有卅五座、U4未依限維修的橋梁，新竹縣內就有五座，其一就是內灣吊橋。

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張志弘說，公所依據政院工程會四月中到場督導後的意見進行維修改善的評估，計畫更新內灣吊橋的鋼索、抗風索、木棧板鋪面以及橋墩，預估需要三千五百萬元，但因沒錢只好改敲定先做鋼索、抗風索以及木棧板鋪面，但仍需一千七百萬來執行，這對總預算一年僅約兩億，光人事費就花掉一半的鄉公所來講真的很難。

由於內政部曾在兩年前評鑑內灣吊橋的安全性後，建議公所對內灣吊橋做通行人數的總量管制，或直接封橋，但總量管制卻無具體明確的數字供公所參考，因此公所最後決定本週一開始直接封橋，以免真的發生意外，但也會積極尋求財源，直到完成改善才會重啟通行。

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