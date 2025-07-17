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    首頁　>　生活

    桃園原民職訓補助 平均每月僅1件

    2025/07/17 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府原住民族行政局辦理「補助原住民職業訓練及就業考試補習課程費用計畫」，今年截至六月三日，申請件數僅七件，核定件數五件，補助總金額不到六萬元；對此，市議員楊進福昨天直批，平均每個月才一件，究竟是族人不領情，還是承辦人員沒盡力推動業務？看到這樣的數據，讓人感到痛心疾首。

    議員︰這數據讓人痛心疾首

    原民局長巴奈．母路表示，為提升族人就業職能，原民局今年首度推動這項計畫，編列預算八十萬元，設籍桃園市滿四個月、年滿十五歲的族人，參加政府立案補習班、職訓機構、學校或人才培訓單位，所開設的職業訓練、就業考試課程，均可申請補助費用，首次申請最高補助金額三萬元，參與ESG永續或AI人工智慧科技課程者，加碼五千元。

    原民局︰結訓才申請 件數漸增

    她說，計畫從元旦生效，原民局透過公所、社群媒體及部落等管道宣導，第一季設定為政策推廣階段，課程須為今年開訓才符合資格，補助則須待課程結束後，檢附結訓證明等文件提出申請，所以上半年的案件較少，但五月起申請件數逐步增加，平均每月達三案，截至七月十日已核定十一案，核定金額達十八萬五千六百元，顯示申請案件數量成長中。

    楊進福表示，桃市原民人口達八萬八千人，這項計畫的申請案平均每個月三件「仍是少的可憐」，現有計畫內容亂槍打鳥，原民局應該廣泛蒐集族人意見，了解族人的需求，再和職訓單位合作開班，集中預算協助原民提升就業職能。

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