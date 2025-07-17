高屏城鎮韌性演習 民眾就近避難

城鎮韌性演習警報響起民眾就近往避難場所集中，抱頭避難、等待警報解除。（記者李惠洲攝）

2025/07/17 05:30

〔記者黃良傑、葉永騫／綜合報導〕高雄、屏東城鎮韌性演習昨午響起警報，所有人、車管制，行駛於路面上的高雄輕軌列車暫停靠十二個站，軍警引導行人就近至捷運站、大樓地下室避難。

昨下午一點半警報響起，高雄市區一輛部機車不知所措，警方立即上前協助女騎士，帶往緊急避難處所，民眾就近地下室、捷運站體避難，集中抱頭蹲坐。

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第一階段人車疏散避難及交通管制，第二階段模擬發生戰爭、核災等緊急災害，假想遇到可疑的化學武器，或核災害等放射性污染，消防局出動化學災害處理車，相關單位立即成立前進指揮所，通報核安管理中心，協助受害民眾就醫與防護。

演習重頭戲假想台電遭攻擊及發生火災，配電室發生火警，以及民眾逃生跌倒受傷，為避免火勢延燒至光電室，台電公司滅火班立刻動員，展開初期滅火控制火勢。

屏東縣這次演練為模擬敵軍空襲屏東市，台鐵屏東車站建物遭受炸損並引發火災，防護團即時啟動搶救機制，包含建築倒塌搜救、初步火勢控制、現場急救與傷患後送，縣府社政、消防、衛生、警察等相關局處迅速介入支援，完整展現跨部門聯防應變能力，以及臨場應變的冷靜與守紀。

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