三元大火專案徹查》高雄2大電池廠試車 加嚴操作許可

消防人員持續對三元電池廠射水降溫。 （記者陳文嬋攝）

2025/07/17 05:30

製程區須增設溫控及阻隔設施 裝設空污監控儀器 並由專家學者現勘

〔記者陳文嬋、王榮祥、洪臣宏／高雄報導〕全國首座超級電池廠三元能源科技十四日發生爆炸釀十五人受傷，電池廠安全備受關注，高雄市尚有中油等二大廠試車中，環保局一併加嚴操作許可，並強化毒化物管理，消防局則加強消防安檢、演練，以避免事故發生。

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三元電池廠仍有高溫 射水降溫

高市列管共八間電池廠，有三大廠必須申請固定污染源操作許可，其中三元能源科技發生爆炸釀十五人受傷，消防局前天撲滅火勢，昨天廠區仍高溫達四十度，持續出動人車現場警戒，以雲梯車射水降溫；目前還有中油綠能科技研究所目前試車中，另一間試車中申請操作許可遭駁回。

環保局加強列管電池廠稽查外，一併加嚴操作許可，包括製程區增設溫控及阻隔設施，並裝設空氣污染物監控儀器，將邀請專家學者現勘從嚴審查，並強化工廠毒化物管理，儲存量達一定規模，應設偵測警報系統。

消防局將加強消安檢查 消防演練

消防局除要求工廠每年依法辦理消防安全設備檢修申報，以維護消防安全設備正常功能外，並每半年實施滅火、通報及避難引導等自衛消防編組訓練，也將加強消防安全檢查、消防演練。

針對三元能源鋰電池廠大火，高雄市長陳其邁十四日當晚即指示副市長林欽榮成立專案小組、全面徹查。林欽榮說，專案小組前天已展開調查蒐證，專案小組調查重點涵蓋三大面向，包括查明起火原因、檢視該廠日常管理及火警發生時應變作為、並全面盤點其他同類型鋰電池廠防火管理機制與法規。

三元能源科技昨天表示，目前廠區主要起火點都已經撲滅，仍由消防隊持續降溫監控中；三元也強調，公司將持續配合市府調查，並確保三元廠停工期間員工薪資不受影響。

高市府針對三元鋰電池廠大火組專案小組全面徹查，由副市長林欽榮（前排著紅背心）主導。（市府提供）

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