為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    三元大火專案徹查》高雄2大電池廠試車 加嚴操作許可

    消防人員持續對三元電池廠射水降溫。 （記者陳文嬋攝）

    消防人員持續對三元電池廠射水降溫。 （記者陳文嬋攝）

    2025/07/17 05:30

    製程區須增設溫控及阻隔設施 裝設空污監控儀器 並由專家學者現勘

    〔記者陳文嬋、王榮祥、洪臣宏／高雄報導〕全國首座超級電池廠三元能源科技十四日發生爆炸釀十五人受傷，電池廠安全備受關注，高雄市尚有中油等二大廠試車中，環保局一併加嚴操作許可，並強化毒化物管理，消防局則加強消防安檢、演練，以避免事故發生。

    三元電池廠仍有高溫 射水降溫

    高市列管共八間電池廠，有三大廠必須申請固定污染源操作許可，其中三元能源科技發生爆炸釀十五人受傷，消防局前天撲滅火勢，昨天廠區仍高溫達四十度，持續出動人車現場警戒，以雲梯車射水降溫；目前還有中油綠能科技研究所目前試車中，另一間試車中申請操作許可遭駁回。

    環保局加強列管電池廠稽查外，一併加嚴操作許可，包括製程區增設溫控及阻隔設施，並裝設空氣污染物監控儀器，將邀請專家學者現勘從嚴審查，並強化工廠毒化物管理，儲存量達一定規模，應設偵測警報系統。

    消防局將加強消安檢查 消防演練

    消防局除要求工廠每年依法辦理消防安全設備檢修申報，以維護消防安全設備正常功能外，並每半年實施滅火、通報及避難引導等自衛消防編組訓練，也將加強消防安全檢查、消防演練。

    針對三元能源鋰電池廠大火，高雄市長陳其邁十四日當晚即指示副市長林欽榮成立專案小組、全面徹查。林欽榮說，專案小組前天已展開調查蒐證，專案小組調查重點涵蓋三大面向，包括查明起火原因、檢視該廠日常管理及火警發生時應變作為、並全面盤點其他同類型鋰電池廠防火管理機制與法規。

    三元能源科技昨天表示，目前廠區主要起火點都已經撲滅，仍由消防隊持續降溫監控中；三元也強調，公司將持續配合市府調查，並確保三元廠停工期間員工薪資不受影響。

    高市府針對三元鋰電池廠大火組專案小組全面徹查，由副市長林欽榮（前排著紅背心）主導。（市府提供）

    高市府針對三元鋰電池廠大火組專案小組全面徹查，由副市長林欽榮（前排著紅背心）主導。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播