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    恆春旅遊醫院 牙科門診月底開張

    恆春旅遊醫院成立牙科門診，最快月底開診。 （記者蔡宗憲攝）

    恆春旅遊醫院成立牙科門診，最快月底開診。 （記者蔡宗憲攝）

    2025/07/17 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島長期面臨牙科資源匱乏，居民看牙常需長途跋涉至屏東市或高雄，恆春基督教醫院牙科門診更是大排長龍，預約困難。為解決這一困境，衛福部立恆春旅遊醫院宣布設置穩定運作的牙科門診，引進兩位學有專精、經驗豐富的牙科醫師常駐，預計最快月底正式開診。每週提供十八個診次，配備兩張全新捐贈的診療椅，讓恆春鄉親免於舟車勞頓之苦，實現就近看牙的願景。

    恆春旅遊醫院院長蔡昌宏表示，成立牙科門診是對恆春居民的長期承諾。過去，恆春半島約五萬人口僅約五間牙科，每位牙醫師負擔的病患數遠高於都會區，導致居民常須遠赴百公里外的城市就醫。如今，恆春旅遊醫院積極回應需求，經過設備調整與醫師招募，實現「牙痛不用等、看牙不必遠行」的目標。

    屏東縣長周春米與衛生局局長張秀君在這項計畫中扮演關鍵角色，積極協助招募專業牙醫師，並促成兩張診療椅的捐贈，大幅提升門診設備水準。蔡昌宏指出，恆春半島醫療資源不足一直是縣府關注焦點，牙科問題尤為迫切，盼新門診能有效緩解居民看牙難題。將持續提升偏鄉醫療品質，讓恆春居民享有更完善的健康照護。

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