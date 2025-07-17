大鵬灣亞洲沙排賽今登場 48隊較勁

大鵬灣青洲遊憩區黑沙細緻綿密，曾舉辦沙灘排球國內賽，今將首度舉辦亞洲沙灘排球公開賽．屏東站」。（記者陳彥廷攝）

2025/07/17 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區的青洲濱海遊憩區是台灣最好的沙雕場地之一，細緻綿密的黑沙，非常適合舉辦沙灘排球場地，今天起就將首度舉辦國際級的沙排賽事「二○二五AVC台中銀行亞洲沙灘排球公開賽．屏東站」，來自十七國、四十八支隊伍亞洲各國的頂尖隊伍齊聚一堂拚搶積分。

亞洲沙灘排球公開賽為亞洲國際級的賽事，今年首度來到屏東東港，也是青洲遊憩區首度舉辦國際級賽事，提供場地的大鵬灣國家風景區管理處指出，青洲遊憩區雖易受颱風長浪影響，但仍不掩青洲沙質優良，曾動用篩沙機篩沙，將最細緻的沙留下，雜枝異物等全面清除，提供選手最無後顧之憂的場地。

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主辦的中華民國排球協會說，今年台灣派出男女各兩隊出賽，男子組由三十歲的謝雅仁攜手學弟吳信賢出征，兩人大專時期搭配至今早有絕佳默契，經驗與穩定是他們最大武器；莊子霖與胡丞剛兩人則是首次在國際賽並肩作戰，年輕氣盛、爆發力十足，將以拚勁和速度挑戰各國強敵。

女子組陣容由「沙場經驗派」余雅萱搭檔「斜槓麵包師」潘姿怡再次聯手出戰；劉碧欣與吳淑芬的組合善於觀察、應變快速，皆盼能為台灣女子沙排寫下新篇章。此外，為推廣沙灘排球運動、促進國際選手與台灣民眾的交流互動，賽事還安排韓國選手申智恩（Shin Ji-eun）擔任特別指導教練。

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