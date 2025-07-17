新北AI教育升級 學生數位健康管理

新北市教育局長張明文報告AI科技教育的願景，將強化學生數位健康管理。（記者賴筱桐攝）

2025/07/17 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕AI是世界潮流趨勢，新北市教育局近年推動AI教育，六年投入卅億元改善硬體設施，建構AI學習環境，減輕教職員行政負擔，目前推動健康數位轉型，家長透過「新北校園通App」，可即時掌握子女健康與成長狀況，未來還可利用大數據分析健康及運動資料，提供改善建議。

教育局長張明文昨天在市政會議報告指出，新北市去年發表《AI科技教育白皮書》，今年完成「AI教學手冊」，總計投入卅億元，實現「班班有智慧電視、生生用互動平板、校校有光纖網路」願景，同時建置智慧閱讀、學習診斷系統、教學平台與AI學伴，提升學習效率。

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張明文表示，新北推動健康數位轉型，結合AI強化學生健康管理，在「新北校園通App」新增「寶貝i健康」模組，讓家長即時掌握子女健康與成長狀況，並建置健康中心智能掛號暨通報系統，提升校園健康照護效率；一一四學年度將試辦「智能線上複檢單系統」，由校護推播通知複檢資訊給家長，家長再到診所提交複檢單，醫師檢查完成，把結果傳送到校務行政系統，預計明年完成全市建置。

新北市長侯友宜說，AI教育是國家競爭力指標之一，新北市以數位學習、科技扎根、資源整合三大面向，提升學子的AI應用能力，引導孩子了解科技帶來的風險，辨識詐騙假訊息，並尊重著作權。

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