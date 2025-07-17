宜縣鄉鎮市教保師工時 爭取比照國小附幼

2025/07/17 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今年協助各鄉鎮市幼兒園辦理教師甄選，共招聘卅六人，但各幼兒園教保服務時間不一，有園所甚至暑期「無縫接軌」等同全年無休；新進教師爭取比照國小附設幼兒園，盼縣府明定統一開學期程與行政規範，保障教師合理工時與休假權益。縣府教育處回應，將請教育部函釋後溝通調整。

宜縣鄉鎮市幼兒園教保服務時間未統一，相關規定也各自訂定，出現同為幼教師、適用教師法，但規範卻與國小附幼不同調。有新進教師發聲，鄉鎮市幼教師不適用「勞基法」，無法休特休假，若園所要求八月一日起就要到校準備開學事宜，等同全年無休。該教師爭取能比照國小附幼，統一開學期程與行政規範，並保障教師合理工時與休假權益，希望縣府履行監督職責，整合行政體系，避免讓他們成為無所依靠的人球。

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宜蘭縣教師工會理事長蕭家怡說，少數鄉鎮市幼兒園的教保服務時間較為極端，呼籲縣府應多協調溝通，並協助以幼生立場為主體，回歸「幼兒教保及照顧服務實施準則」規定，設定合理教保服務時間。

縣府教育處回應，陸續接獲新進教師、鄉鎮市公所諮詢相關規範，部分縣市也有相同問題，將請教育部函釋，後續將依公文內容進行溝通協調。

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