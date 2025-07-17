沒晚自習 彰化竹塘國中185人全上公立

竹塘國中沒晚自習、也不辦假日班，學生放學後優先參與社團，卻創下升學佳績。（竹塘國中提供）

2025/07/17 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣最南端的竹塘國中今年創下教育奇蹟，一八五名畢業生在免試入學中全數錄取公立高中職，其中四十二人達第一志願彰中、彰女標準，一○九人進入前三志願，比例近六成。特別的是，這所偏鄉學校不靠晚自習、假日班，而是透過「築夢踏實計畫」與多元社團活動，讓學生在快樂學習中突破自我。

校長黃仲平表示，二○一九年取消晚自習與假日輔導，當時曾引發家長憂慮，但實施後學生成績不降反升。二○二○年推動「築夢踏實計畫」，讓學生設定升學目標，從初期達標率僅五成，至今已突破七成。「我們發現偏鄉孩子需要的不是更多上課時間，而是學習動機與成就感。」

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黃仲平說，錄取第一志願的學生幾乎都參與至少一項社團，從直笛隊、田徑隊到製作鐵道模型等，學生透過社團獲得成就感，自然願意投入學習，這也是偏鄉教育的核心價值。今年錄取高雄醫學大學的畢業學姊分享說，「社團活動讓我學會紓壓，競賽的成就感更成為持續學習的動力。」

黃仲平強調，這份成績單是證明偏鄉教育能兼顧學業與多元發展。未來將持續以築夢計畫為核心，結合數位教學與社團活動，為偏鄉學子打造更具彈性的學習環境。

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