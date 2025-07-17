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    彰化農損補助 增釀酒葡萄、木瓜

    風災前釀酒葡萄結實纍纍，但被丹娜絲颱風摧殘成了裂果、爛果。 （農業處提供）

    風災前釀酒葡萄結實纍纍，但被丹娜絲颱風摧殘成了裂果、爛果。 （農業處提供）

    2025/07/17 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕丹娜絲颱風挾帶暴雨重創農作，彰化縣鮮食葡萄搶在風災前採收躲過一劫，但釀酒葡萄就沒那麼幸運，不少園區還來不及採收就泡在水裡成汪洋，嚴重掉果、裂果，根本無法採收。木瓜園也慘，被淹得像座水池，落果、裂果成災。

    颱風泡水 嚴重掉果、裂果

    縣府農業處昨天宣布，經農業部審核通過第三波農損救助，新增釀酒葡萄與木瓜納入天然災害現金補助與低利貸款救助作物，農民申請後須安排現勘，經公所初審送縣府農業處彙整後，再以鄉鎮為單位送農業部審核。農業處表示，整體作業將加速進行，以利農民儘早復耕。

    28日前申請 現勘彙整送審

    農業處表示，目前全縣釀酒葡萄種植面積約卅二公頃，集中在二林地區，木瓜則有卅八．五八公頃，分布各鄉鎮市，此波風災影響超過一半鄉鎮，許多農作來不及採收或淹水爛掉，損失慘重。

    符合申請資格的農民，只要農損率達二○％以上，且種植在公告災區範圍內，可攜帶身分證、印章、農會存簿、土地權狀或使用同意書、三個月內土地謄本等文件，儘速向公所辦理申報。若農損未達二○％，則不予救助。

    這次颱風，彰化縣共公告三波農損現金補助與低利貸款地區，第一波申請期限至七月廿三日止，第二波為七月廿四日截止，第三波則到七月廿八日止。這幾天農民湧入各地公所申請踴躍，受損嚴重的溪州鄉公所單日就湧現三○○多個受災農民提出申請，其他鄉鎮人潮也不少，公所忙得焦頭爛額。

    彰化木瓜園泡在水中，枝葉垂落、水面幾乎漫過果樹根部。 （農業處提供）

    彰化木瓜園泡在水中，枝葉垂落、水面幾乎漫過果樹根部。 （農業處提供）

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