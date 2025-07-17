台電人員搶修遭電擊 蔡易餘爭取纜線下地

台電嘉義區營業處李姓班員搶修電力時遭電擊命危，其父親在臉書發文，盼大家幫忙為兒子祈禱。 （讀者提供）

2025/07/17 05:30

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義沿海電力受損嚴重，台電嘉義區營業處一位卅六歲李姓班員前天在義竹鄉搶修電力時遭電擊命危，目前在台南市柳營奇美醫院救治，裝葉克膜靠維生系統維持生命。立委蔡易餘昨天為台電施工人員發聲，感慨說「這群人不是超人，他們是人」，也呼籲行政院支持台電推動公路局所轄公路（台十七線、台十九線）台電主幹線地下化的預算。

蔡易餘說，事發後，他到醫院探視李男時，聽到台電同仁自責大前天因為一條垂下的電信線卡壞了工程車，導致當天搶修延誤，若早完成該區工作，也不會造成李男前天搶修該區時發生工安意外。

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蔡易餘說，發生這種事，心中很難過，「這群人他們不是超人，他們是人」，他們只是有強大的意志想要讓大家都趕快復電，呼籲行政院支持台電推動公路局所轄公路（台十七線、台十九線）台電主幹線地下化的預算，同時也讓相關單位的纜線一併下地。

李男經送醫搶救後，心臟功能回復，呼吸較為衰竭，上半身約有廿％燒燙傷，裝上葉克膜送至加護病房持續觀察。據了解，李男全家都是天主教友，他有兩個孩子，在台電工作十多年，工作熟練認真，被稱為「師傅頭」，家人與同事都祈求他能夠度過難關。

嘉義市長黃敏惠昨到醫院探視李男，為家屬加油打氣，李男父親說，戰士沒有選擇戰場的權利，對兒子滿是驕傲與不捨。

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